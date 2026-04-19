Macabro hallazgo en la autopista Medellín - Bogotá: encontraron un cuerpo embolsado

Las autoridades en el Valle de Aburrá investigan la muerte de una persona que fue hallada amarrada con bolsas y papeles en la autopista Medellín - Bogotá. Según se ha podido conocer, el cadáver fue encontrado por un transeúnte de esta zona cercana al municipio de Bello.

Luego de que las autoridades fueron avisadas y al llegar al lugar, hallaron que el cuerpo estaba envuelto en papel celofán y, además, también tenía lo que, al parecer, sería una bolsa negra rodeando el cadáver de la víctima que aún no ha sido identificada.

Por ahora y mientras avanzan las investigaciones correspondientes, se ha conocido de manera preliminar que el cuerpo habría sido llevado hasta este lugar, en una de las vías más importantes que tiene el país, por un vehículo.

Foto: referencia, AFP

Mientras se buscan a los responsables de este macabro hallazgo, Medicina Legal hace las labores para poder determinar con exactitud quién es la víctima y así establecer una ruta para poder dar con el paradero de los responsables de este crimen.



Con este caso ya van ocho cuerpos embolsados que son encontrados en los diferentes municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, el último caso había sido hace apenas unas horas cuando en el barrio Antonio Nariño de Medellín fueron hallados algunos restos óseos.