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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Enviaron a la cárcel al urólogo acusado de abusar a más de 50 mujeres en Medellín

Enviaron a la cárcel al urólogo acusado de abusar a más de 50 mujeres en Medellín

La Fiscalía señaló que el médico Alberto Posada utilizó los chequeos médicos para someter sexualmente a sus pacientes.

Enviaron a la cárcel al urólogo acusado de abusar a más de 50 mujeres en Medellín.jpg
Fiscalía General de la Nación
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 18 de abr, 2026

Luego de ser capturado en inmediaciones de la Clínica Las Vegas de Medellín, el urólogo Alberto Posada Peláez fue enviado a la cárcel tras no aceptar la imputación por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir.

Vea también:

  1. Urológo capturado en Medellín.jpg
    Secretaría de Seguridad de Medellín
    Antioquia

    Captura de urólogo acusado de abusar a más de 50 mujeres en Medellín provocó nuevas denuncias

El médico ha sido denunciado hace más de 20 años por mujeres que aseguran haber sido víctimas de diferentes tocamientos de carácter sexual en medio de las consultas médicas. Ahora y tras un año de investigaciones Posada fue capturado tras tener detrás más de 50 denuncias en su contra.

La Fiscalía General de la Nación indicó que el especialista es señalado de hacerles comentarios e insinuaciones de carácter íntimo y solicitarles ponerse una bata para realizar un supuesto chequeo médico, que en realidad terminaba en abuso y sometimiento sexual.

Hay que recordar que una vez se conoció que el urólogo estaba en poder de las autoridades, el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, manifestó que se han empezado a conocer nuevos hechos de supuestos abusos.

"Ya han aparecido incluso nuevas víctimas. Si en el marco de la investigación que se surja se llega a aprobar o a identificar que hay alguien adicional que se prestaba para la comisión del delito, pues esa persona será inmediatamente ingresada dentro del proceso", destacó el funcionario.

Se espera que con el paso de los días, la Secretaría de las Mujeres de Medellín reciba estas nuevas denuncias sobre los abusos sexuales que cometió en su consultorio el urólogo Alberto Posada.

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