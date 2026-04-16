Captura de urólogo acusado de abusar a más de 50 mujeres en Medellín provocó nuevas denuncias

Luego de varios meses de investigación y tras múltiples denuncias de abuso sexual a mujeres por parte de Alberto Posada, el urólogo que fue capturado en Medellín al poder contrastar relatos de las víctimas del médico que estuvo como Pedro por su casa por más de 20 años.

Posada fue abordado por las autoridades en las inmediaciones de la Clínica Las Vegas en donde el urólogo seguía prestando sus servicios a pesar de las más de 50 denuncias que llegaron a la Secretaría de Mujeres de Medellín que trabajó de la mano de la Fiscalía General de la Nación para llevar al hombre para responder por los abusos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, celebró la captura del urólogo e indicó que se espera que lleguen más denuncian que pueden hacer crecer la investigación y que hagan que Posada pague por sus delitos en una cárcel.

"Seguramente hay muchas más que no se han atrevido, o que seguramente ahora que vean la noticia de la captura de este urólogo, pues seguramente van a sumar las listas también de las personas que van a denunciar. De todo lo que hemos logrado acompañar a las víctimas, existen ya 23 relatos muy sólidos de parte de las víctimas, de mujeres víctimas, y con un material probatorio muy sólido", manifestó el mandatario.



El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, mencionó que una vez se conoció la captura de Alberto Posada, han empezado a llegar más casos de abuso por parte del profesional de la salud que tiene denuncian conocidas desde el 2006.

"Ya han aparecido incluso nuevas víctimas, nuevas víctimas que también estamos. Si en el marzo de la investigación que se surja se llega a aprobar o a identificar que hay alguien adicional que se prestaba para la comisión del delito, pues esa persona será inmediatamente ingresada dentro del del proceso", confirmó Villa.

Por su parte, el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, indicó que tras poner al recuado de la ley al hombre, se espera que hoy se lleven a cabo las primeras audiencias en contra del urólogo.

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"Se presentaron todos los elementos materiales probatorios de manera conjunta con nuestra Fiscalía. El día de hoy se van a adelantar las audiencias de control de legalidad, las audiencias concentradas por parte de los jueces de la República", aseguró el uniformado.

Se espera que con el paso de los días, la Secretaría de las Mujeres de Medellín reciba nuevas denuncias sobre los abusos sexuales que cometió en su consultorio el urólogo Alberto Posada.