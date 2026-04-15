Capturaron a urólogo señalado de abusar a sus pacientes en Medellín: registra al menos 50 denuncias

Capturaron a urólogo que presuntamente abusaba de sus pacientes en Medellín. El profesional de la salud registra al menos 50 denuncias de mujeres por estas conductas que ejecutaba durante las consultas

La justicia que por casi tres décadas decenas de mujeres han esperado en Medellín por las presuntas conductas abusivas de un reconocido profesional de la salud, parece que empieza a llegar tras nuevas acciones de las autoridades.

A un mes de que la Fiscalía designara un investigador especializado para el abordaje de denuncias de abuso sexual que lo comprometen, en las últimas horas se conoció que fue capturado en la capital antioqueña Alberto Posada, un urólogo señalado de cometer estos delitos contra varias de sus pacientes en medio de las consultas que atendía.

Aunque no se conocen mayores detalles sobre la diligencia, Posada ya está en poder de las autoridades judiciales para las respectivas audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y definición de una posible medida de aseguramiento con la que podría afrontar el proceso penal. Así lo solicitó la concejal de Medellín, Camila Gaviria, quien conoció varios de los casos.



"Por la gravedad de los hechos y por la cantidad de víctimas, lo que corresponde es una medida carcelaria, no en casa. Delitos de acto sexual abusivo puede tener penas entre doce a 20 años de prisión", contó a Blu Radio.

Antonia Echeverri, una de las víctimas, también rompió su silencio y celebró la decisión agradeciendo también a diferentes entidades como la Secretaría de las Mujeres de Medellín, que recibió varios de los reportes que alcanzaron al menos a 50 mujeres afectadas.

"Agradecerle a la paciente cero, a la que alzó la voz primero, la que hizo que muchas pudiéramos decirle, hijo, santa, lo que ya sabíamos, que este señor lo que hacía estaba mal. Este hombre atendió a pacientes durante décadas, casi mujeres lo denunciaron, y el sistema lo dejó seguir. Eso también tiene que nombrarse", señaló.

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Sobre el modus operandi de Posada Blu Radio conoció los testimonios de varias mujeres que llegaban hasta el profesional por asuntos como cólicos renales u otros síntomas, confiando en su prestigio y este aprovechaba su antigua vinculación a un reconocida clínica de la ciudad para citarlas en su consultorio privado.

Hace varios años, Claudia Matallana con tan solo 18 años acudió a urgencias y tras algunos exámenes, el especialista le ordenó ir a su oficina en la sede médica, contigua a la Clínica, por una supuesta fórmula médica. Ella asistió sola.

"Llegué al consultorio, me hizo pasar, me dijo que me quitara toda la ropa y que me pusiera la bata y me acostara en la camilla. Me acosté, inmediatamente él me empezó a hacer un tacto vaginal y yo como que, pues, esto sí es normal, pues, un tacto, sabiendo que es que tengo cálculos en los riñones, pues, como por qué", relató

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Sin embargo, no solo fueron los procedimientos, varias conversaciones y preguntas incómodas también generaron inquietud en las pacientes. Alejandra Fortich Valencia fue otra de las víctimas que ingresó a una comunidad de mujeres víctimas creada en WhatsApp cuando se empezaron a conocer la gran cantidad de denuncias.

Ella relató que conoció al urólogo porque era allegado a la familia de su novio de entonces, buscando una solución para los problemas de salud que venía padeciendo: "Cuando hace el tacto vaginal, él se desvía de lo profesional y te empieza a hacer preguntas como si esto es excitante, si esto es, te hace sentir algún tipo de placer. Al principio, empezaba como por el lado profesional, entonces, sí me decía como, este punto es doloroso, este punto te arde, pero ya de ahí en adelante su discurso se iba. Por otro lado, nada que ver con la ciencia médica ni la Urología", reveló

Tras la captura de Posada, quien ya había sido sancionado durante seis meses por el Tribunal de Ética Médica de Antioquia, no se descarta que puedan seguirse conociendo nuevos casos de víctimas que se proponen denunciar en medio de situaciones como la vergüenza, el miedo o el dolor que las ha mantenido en silencio por mucho tiempo.