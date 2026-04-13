Encontraron un cadáver embolsado en el sótano de un parqueadero en Medellín

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín reportó dos asesinatos que no solo aumentan las cifras de violencia en la ciudad, sino que también ponen en alerta a las autoridades debido a que uno de los casos, ocurrido en el barrio Villa Nueva, es de un cuerpo embolsado.

El reporte muestra que la Fiscalía General de la Nación hizo la inspección técnica de un cadáver que fue encontrado en una bolsa en el sótano de un parqueadero de esta zona de La Candelaria en donde fue la misma ciudadanía quien alerta por la bolsa sospechosa.

Por ahora no se ha podido identificar si el cadáver es de un hombre o una mujer debido al estado en que fue hallado el cuerpo, por ende, es un misterio tanto el nombre de la víctima así como las causas de esta muerte violenta que consterna a la capital de Antioquia.

Sin embargo, no fue el único asesinato ocurrido en las últimas horas, ya que en el barrio Los Mangos fue hallado el cuerpo de Kevin Alexis Casas García de 27 años quien murió debido a varias heridas de arma de fuego que le fueron propinadas en este sector de Villa Hermosa.



Con estos hechos, Medellín llega a 11 homicidios durante abril de 2026, es decir, tres casos más en comparación con las cifras de 2025. A pesar del aumento durante el mes en vigencia, hay que mencionar que en lo corrido el año van 13 asesinatos menos si se compara con las números del año inmediatamente anterior para un reducción del 14 %.