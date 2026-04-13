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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Encontraron un cadáver embolsado en el sótano de un parqueadero en Medellín

Encontraron un cadáver embolsado en el sótano de un parqueadero en Medellín

En las primera dos semanas de abril los homicidios en la capital antioqueña han aumentado respecto a cifras del año pasado.

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