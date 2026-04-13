Por Puerto Antioquia llegó máquina de mantenimiento del Medellín:  el equipo pesa 63 toneladas

Por Puerto Antioquia ya llegó una nueva máquina que mejorará el mantenimiento del Metro de Medellín, según destacó la Gobernación y la Alcaldía. La inversión conjunta fue de más de 40.000 millones de pesos.

Tras un viaje marítimo de casi dos meses desde el puerto de Livorno, en Italia, hasta Puerto Antioquia en el Urabá antioqueño llegó una nueva máquina reperfiladora de rieles, la cual será utilizada para mejorar el mantenimiento de la vía férrea del Metro de Medellín, en medio del aumento en la demanda y la próxima llegada de 13 nuevos trenes.

Según indicaron desde la compañía paisa, la compra se realizó con recursos conjuntos del Distrito de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el Metro, con una inversión cercana a los $40.000 millones. A la par, señalaron que la adquisición responde a la necesidad de atender el desgaste natural de los rieles, que será mayor con la ampliación de la flota.

#Video Por @nuestropuerto llegó una nueva máquina que mejorará el mantenimiento del @metrodemedellin, según destacó @AndresJRendonC y @FicoGutierrez, donde la inversión conjunta fue de más de $40.000 millones de pesos en un equipo especializado de 63 toneladas. #MañanasBlu pic.twitter.com/eKg1o1DYkW — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 13, 2026

El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que la importancia radica también en que pronto se ensamblarán más trenes en los talleres del Metro.



“Una inversión de 600 000 millones de pesos. El primer paso era que llegara a la reperfiladora. Ya llegó, ya está en territorio antioqueño y es un hito muy importante. Esta reperfiladora entró por el Puerto Antioquia. Esto demuestra el potencial de Antioquia, demuestra el potencial de Colombia. Ya a partir de enero empezarán a llegar los 39 vagones que vamos a ensamblar directamente aquí también en nuestra ciudad”, aseguró Gutiérrez.

Fabricada en Fano, Italia, la máquina tiene 37 metros de longitud y pesa 130 toneladas. Cuenta con 20 cabezales de intervención, el doble que el equipo actual, lo que permitirá trabajar más rápido: se podrán intervenir más de un kilómetro de vía por jornada, frente a los 600 o 700 metros que se alcanzan hoy.

Las Buenas noticias para Medellín y Antioquia no paran.

Ya llegó la reperfiladora del metro y llegó por Puerto Antioquia.

Vienen más noticas buenas. pic.twitter.com/S89Q6bJfdE — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) April 12, 2026

Por su parte, el gobernador Andrés Julián Rendón, también indicó que es un hito para la región:

Publicidad

“La reperfiladora llega por puerta Antioquia marcando además un hito logístico para esta región y mostrando la capacidad del departamento para recibir carga especializada".

La llegada de esta máquina importada refleja la visión de futuro que tenemos para nuestro departamento, como un territorio con infraestructura férrea”.

¡Buenas noticias!



Llegó a Puerto Antioquia, desde el Puerto de Livorno en Italia, la máquina reperfiladora de rieles que adquirimos, junto con el Distrito de Medellín, para el @metrodemedellin



Esta inversión conjunta nos prepara para el ensamblaje de 13 nuevos trenes, en los… pic.twitter.com/3Ej2TD5mjj — Andrés Julián (@AndresJRendonC) April 12, 2026

Por su parte, Gilberto Peña, vicepresidente de Operaciones de Puerto Antioquia, afirmó:

Publicidad

“Llegan desde Europa 2 módulos de la reperfiladora de rieles del Metro".

La operación inició a las 6:00 de la mañana y, tras 2 horas de trabajo continuo, se completó con éxito el descargue de las piezas.

Durante la maniobra se implementaron estrictos protocolos de seguridad, incluyendo un detallado plan de izaje, preparación de equipos especializados y controles 360° en cada etapa crítica del proceso”.

La empresa Metro de Medellín también detalló que el vehículo también incorpora software que mide con precisión el estado de los rieles, detecta fallas y las corrige. Esto ayuda a disminuir el ruido y las vibraciones durante el paso de los trenes, además de reducir el desgaste de la infraestructura.

“Hoy podemos traer este tipo de equipos por Puerto Antioquia, lo que nos permite ahorrar tiempos de transporte por su cercanía al Valle de Aburrá y también generar eficiencias en costos. Frente a otros puertos del país, estimamos ahorros cercanos a los 500 millones de pesos en traslados terrestres, lo cual impacta positivamente la eficiencia financiera de nuestra organización y demuestra las bondades de este nuevo puerto antioqueño de conexión al mundo”, afirmó Tomás Elejalde, gerente del Metro de Medellín.

🤩Hoy alcanzamos un hito para el Metro y para Antioquia. Recibimos el vehículo auxiliar más grande para el mantenimiento de nuestra vía férrea: una reperfiladora de 37 metros de longitud y 130 toneladas, que por primera vez llega directamente al departamento a través de Puerto… pic.twitter.com/HUshTDyzEq — Metro de Medellín 💚 #ALoMetro (@metrodemedellin) April 12, 2026

En los próximos días, la máquina pasará por un proceso de ajuste y pruebas. También se capacitará al personal encargado de operarla. Después de estas etapas, entrará en funcionamiento para el mantenimiento de la red y mejorar las condiciones del servicio, puntualizó el Metro.