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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Por Puerto Antioquia llegó máquina de mantenimiento del Medellín:  el equipo pesa 63 toneladas

Por Puerto Antioquia llegó máquina de mantenimiento del Medellín:  el equipo pesa 63 toneladas

La inversión conjunta fue de más de 40.000 millones de pesos. 

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