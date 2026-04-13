Grave accidente de tránsito entre dos buses en Medellín dejó 10 personas heridas

Un grave siniestro vial afectó la movilidad de Medellín, cuando dos buses de servicio público chocaron violentamente en la carrera 50 con calle 35. Esto, en el sector de Perpetuo Socorro, donde 10 personas quedaron heridas producto del impacto.

#Video Así fue la atención por parte de @DAGRDMedellin del accidente de tránsito de dos buses de servicio público en #Medellín, donde resultaron heridas 10 personas y uno de los conductores tuvo que se rescatado. #MañanasBlu Video: @DenunciasAntio2 pic.twitter.com/zvaIOOhZlQ — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 13, 2026

"Nuestro Cuerpo Oficial de Bombero llegó al sitio con dos tripulaciones y, junto a los organismos de atención, atendieron a 10 personas lesionadas”, aseguró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez en su cuenta de X.

Según manifestó el mandatario, uno de los conductores de los buses públicos quedó atrapado y tuvo que ser rescatado por los organismos de socorro ante la imposibilidad de poder salir por sus propios medios debido al choque.

En las imágenes que se han podido conocer se ve la magnitud del siniestro vial, ya que uno de los vehículos involucrados terminó completamente volcado en la vía pública, dejando vidrios y otros elementos regados en las calles de la capital de Antioquia.



Por su parte, el segundo bus afectado por el fuerte choque tuvo pérdida total de la cabina del conductor, dejando en evidencia que el accidente de tránsito pudo tener un desenlace fatal, sin embargo, y por fortuna, solo fueron daños materiales sin graves consecuencias para las 10 personas afectadas.