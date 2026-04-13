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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Grave accidente de tránsito entre dos buses en Medellín dejó 10 personas heridas

Grave accidente de tránsito entre dos buses en Medellín dejó 10 personas heridas

Uno de los conductores quedó atrapado y fue rescatado por los organismos de socorro de la capital de Antioquia.

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