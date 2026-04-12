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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Condenan a 60 años de cárcel a hombres responsables de desaparecer y asesinar a un niño en Medellín

Condenan a 60 años de cárcel a hombres responsables de desaparecer y asesinar a un niño en Medellín

Los victimarios cometieron el crimen en retaliación con la madre del menor de edad, que previamente había expuesto un caso de hurto. El menor estuvo desaparecido 11 días.

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