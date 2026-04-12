Condenan a 60 años de cárcel a hombres responsables de desaparecer y asesinar a un niño en Medellín

Fueron condenados a 60 años de cárcel los dos hombres responsables de desaparecer y asesinar a un niño en Medellín. Los victimarios cometieron el crimen en retaliación con la madre del menor de edad.

La Fiscalía General de la Nación informó que luego de obtener pruebas contundentes, un juez penal de conocimiento condenó a 60 años de prisión a Cristian Camilo Serna Arboleda y Leider Yesid Oyola Santero quienes son acusados de participar en la desaparición y asesinato de un menor de edad en la ciudad de Medellín.

Los hechos se remontan al 5 de agosto de 2019 cuando en el barrio Villatina desapareció un niño de 6 años que fue visto con vida por última vez con Serna, Oyola y otros hombres en este sector de la capital de Antioquia.

Tras ese último contacto hecho por la comunidad de la zona, el pequeño de 6 años apareció muerto 11 días después en una zona boscosa de Medellín. En el momento del hallazgo, el menor de edad estaba atado de pies y manos, y tenía evidentes signos de violencia en diferentes partes de su cuerpo.



La investigación de las autoridades correspondientes dejan en evidencia que la madre del menor había expuesto un robo y, al parecer, el responsable del delito era una persona cercana a Serna y Oyola, que en retaliación con la mujer decidieron secuestrar al menor de edad.

Luego de su captura y de que se comprobara que el menor de edad tenía quemaduras y golpes contundentes en el tórax que le habrían ocasionado la muerte, un juez los condenó por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada agravada y tortura.