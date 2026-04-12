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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / A prisión hombre que abusó de dos extranjeras en carro de plataformas en Medellín: vino de la Costa

A prisión hombre que abusó de dos extranjeras en carro de plataformas en Medellín: vino de la Costa

Según la investigación de la Fiscalía, el capturado alquiló un vehículo y falsificó una licencia de conducción que estaba a nombre de otra persona.

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