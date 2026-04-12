A prisión hombre que abusó de dos extranjeras en carro de plataformas en Medellín: vino de la Costa

Luego de ocho meses de dos casos de abuso sexual al interior de un vehículo inscrito en una plataforma digital de transporte, las autoridades lograron la identificación y captura de Leonardo de Jesús Acosta Bolaño, un conductor señalado de además hurtar a dos mujeres extranjeras en Medellín y Envigado.

El primer caso ocurrió la madrugada del 14 de agosto de 2025, cuando el hombre habría intimidado con arma cortopunzante a una pasajera de 21 años, a la que le arrebató dinero en efectivo y posteriormente la agredió sexualmente.

"Esta joven se encontraba aislada dentro del vehículo de madrugada, a las tres y quince en la comuna 8- Villa Hermosa de Medellín, usted, en la exhibición de ese cuchillo inicialmente le solicitó entregar el celular. Y ante la negativa de ella de entregar el celular es que procede a accederla sexualmente. Al tomar usted el celular de ella para borrar la aplicación, en el celular la joven tenía la suma de doscientos mil pesos, y usted se apoderó de ese dinero", relató la fiscal del caso.

El segundo hecho que se le atribuye sucedió cuatro días después, en Envigado contra una mujer de 22 años que fue sometida a distintos vejámenes y despojada de sus pertenencias.



Según la Fiscalía, en la indagación adelantada por el Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Seccional Medellín, se logró evidenciar que Acosta Bolaño presuntamente llegó al Valle de Aburrá procedente de la Costa Atlántica y alquiló un vehículo particular para prestar servicios de transporte y perpetrar los actos ilícitos. Además, falsificó una licencia de conducción a nombre de un tercero.

Por estos hechos, el conductor fue imputado por los delitos de acceso carnal violento, hurto calificado y agravado, y falsedad material en documento público agravado. Durante las audiencias concentradas no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.