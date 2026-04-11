Investigan muerte de ciudadano alemán tras caer de un edificio en Medellín mientras estaba fumando

En Medellín investigan la muerte de un ciudadano alemán que habría caído de manera accidental de un edificio. Es el tercer extranjero que muere en el Valle de Aburrá en circunstancias similares durante este año.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá se encuentra investigando la extraña muerte del ciudadano alemán Erdinç Çakir de 30 años quien estaba hospedado en un hotel de la ciudad de Medellín cuando, al parecer, cayó de manera accidental al primer piso.

Lo que se ha podido conocer hasta el momento es que el extranjero habría subido hasta la parte más alta del edificio para fumar un cigarrillo, sin embargo, se habría resbalado y cayó al vacío, muriendo producto del fuerte impacto.

Mientras las autoridades correspondientes investigan si efectivamente fue una muerte accidental, hay que mencionar que no es el primer extranjero que llega al Valle de Aburrá y muere tras caer de un edificio en situaciones lamentables y accidentales.



Los dos casos anteriores ocurrieron el pasado 26 de enero cuando por un lado murió el canadiense Dirk Martin quien cayó desde un décimo piso en el barrio Castropol. El hombre de 43 años vivía en Medellín cuando murió en esta situación accidental.

Por su parte, el estadounidense Jean Carlo Ramos de 41 años falleció en tras caer al vacío desde un edificio de apartamentos en el municipio de Bello, situación que aunque fue investigada, no se determinó ninguna responsabilidad sobre el hecho.