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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Investigan muerte de ciudadano alemán tras caer de un edificio en Medellín mientras estaba fumando

Investigan muerte de ciudadano alemán tras caer de un edificio en Medellín mientras estaba fumando

Es el tercer extranjero que muere en el Valle de Aburrá en circunstancias similares durante este año, pues en enero y en hechos recientes fallecieron otros dos, ¿qué está pasando?

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