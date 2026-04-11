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Blu Radio  / Sociedad  / Turista argentino causa indignación tras criticar comida típica colombiana durante visita a Medellín

Turista argentino causa indignación tras criticar comida típica colombiana durante visita a Medellín

Se trata de un creador de contenido que le hio el "feo" a uno de los platos más queridos por los colombianos.

Turista argentino causa indignación tras criticar comida típica colombiana durante visita a Medellín
El joven recibió miles de comentarios tras criticar uno de los platos más queirdos en Colombia.
Foto: Captura redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 11 de abr, 2026

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