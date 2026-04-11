Turista argentino causa indignación tras criticar comida típica colombiana durante visita a Medellín

Un video publicado en TikTok por un joven argentino ha causado molestia entre usuarios colombianos luego de que criticara uno de los platos más tradicionales de la gastronomía del país.

El protagonista es Maty Baigorria, quien durante su visita a Medellín compartió su reacción al ver el plátano maduro. En la grabación, el creador de contenido no ocultó su desagrado y cuestionó su consumo en la capital antioqueña. “Lo que no le recomiendo a nadie en Medellín es comer esto, banana. ¿Vos podés creer que en Medellín, en Colombia, comen la banana caliente?”, dijo.

Según explicó, la situación ocurrió en un restaurante donde pidió un plato con carne y puré, pero se sorprendió al recibir lo que describió como “una banana caliente”. Su reacción fue inmediata y negativa, al punto de asegurar que no le gustó la combinación de sabores. También afirmó que le parecía “asquerosa” la mezcla entre lo dulce del plátano y lo salado de la carne, una característica común en la cocina colombiana.

“Fui a un lugar a comer carne (…) y también te traen una banana caliente”, agregó el joven, reiterando su inconformidad con este ingrediente.



Durante el video, una mujer colombiana que lo acompañaba intervino para aclarar que no se trataba de una banana, sino de plátano maduro, y defendió su sabor. “De las delicias más ricas que puedes encontrar”, le aseguró, intentando explicarle que es un producto distinto.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. Varios usuarios colombianos reaccionaron defendiendo este alimento, mientras otros aprovecharon para corregir al turista. “La banana y el plátano no son lo mismo. La banana se come cruda porque es fruta y el plátano no se puede comer crudo”, escribió un usuario.

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También hubo quienes respondieron con humor, resaltando las diferentes formas en que se prepara este producto en el país. “Es delicioso. Plátano maduro caliente, asado, cocido, con panela y canela”, comentaron algunos, asegurando que el joven se está perdiendo uno de los sabores más representativos de Colombia.