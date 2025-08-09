Coreano en Colombia que canta música popular se presentó en El Campín: “El multiverso”

El estadio Nemesio Camacho El Campín, en Bogotá, fue escenario de un momento que muchos usuarios en redes sociales describieron como “surrealista”. Zion Hwang, un joven originario de Corea del Sur, se presentó cantando música popular y cautivó al público con su dominio del español y su entonación en un género que no es propio de su cultura.

Hwang, políglota que domina el coreano, mandarín e inglés, llegó a Colombia con el objetivo de aprender español y ampliar su repertorio lingüístico. Lo que no imaginaba era que, además de mejorar su pronunciación, terminaría adoptando la música popular como una de sus pasiones.

En un video compartido en su cuenta de TikTok, el joven mostró su interpretación de 'La decisión' junto al artista Sebastián Ayala, en medio del público que asistía al evento. “Siempre he soñado eso en un estadio. Gracias”, escribió en la publicación que rápidamente se viralizó.

Pero no fue su única aparición. En otra grabación, Hwang interpreta 'Aventurero', de Yeison Jiménez, canción que, según contó, fue la primera que aprendió en español. Entre comentarios de sorpresa y admiración, los usuarios destacaron su talento vocal y la emotividad de sus interpretaciones.

“Pero la voz sí la tiene”, “Un coreano cantante de despecho en El Campín. Colombia es bien surrealista” y “Este es el multiverso”, fueron algunas de las reacciones que dejó el fenómeno viral.

Más allá de la música, Hwang también ha compartido que Colombia, su gente y su gastronomía le han robado el corazón y le ayudaron a superar un episodio de depresión, convirtiéndose en un lugar que, según él, siente como su segundo hogar.