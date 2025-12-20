Encontró a su novia con otro en plena cena romántica en una pizzería y desató fuerte pelea

Lo que comenzó como una velada tranquila terminó en una escena de caos absoluto dentro de un concurrido restaurante. Una fuerte discusión entre dos hombres escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea que dejó destrozos, personas lesionadas y la intervención inmediata de la Policía.

El detonante fue un inesperado encuentro amoroso que desató la furia de uno de los involucrados y puso en riesgo a decenas de clientes que nada tenían que ver con la situación.

El episodio ocurrió en una reconocida pizzería de Mar del Plata, Argentina, cuando un hombre de 33 años ingresó al local y se topó con una imagen que no esperaba ver: su novia compartía una cena romántica con otro hombre, de 39 años. Ambos estaban sentados a la mesa, relajados, tomando cerveza, sin imaginar que el encuentro sería interrumpido de manera violenta.

Según relataron testigos, el recién llegado se acercó visiblemente alterado y comenzó a increparlos. El cruce verbal duró apenas unos segundos, ya que la tensión fue en aumento y derivó en golpes. La pelea se desató en medio del salón principal, provocando una situación de pánico entre comensales y empleados.



Así quedó la pizzería. Foto: Redes sociales

Durante el forcejeo, varias mesas fueron volcadas, se rompieron sillas, platos, vasos y parte de la vajilla del local. Incluso algunos vidrios y muebles resultaron dañados por la violencia del enfrentamiento. Los clientes, sorprendidos y asustados, se levantaron de sus lugares y buscaron ponerse a salvo, mientras el personal del restaurante intentaba contener la situación sin éxito.

Ante el descontrol, los trabajadores dieron aviso inmediato a las autoridades. Al lugar llegó personal de la subcomisaría Casino, que logró reducir al hombre de 33 años, señalado como el principal agresor. El otro involucrado fue identificado por los uniformados, pero no quedó detenido y se retiró del lugar tras el procedimiento policial.

Publicidad

De acuerdo con la información oficial, ambos hombres presentaron lesiones producto de la pelea, aunque ninguna de gravedad. El detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó demorado varias horas. Imágenes de su llegada a la comisaría comenzaron a circular en redes sociales, generando todo tipo de comentarios.

Finalmente, el agresor recuperó la libertad, pero deberá responder ante la Justicia por los daños ocasionados al establecimiento. Desde el comercio afectado señalaron que los destrozos fueron importantes y lamentaron que un conflicto personal terminara afectando la seguridad y tranquilidad de quienes solo buscaban disfrutar de una comida.