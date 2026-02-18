Graves emergencias por inundaciones en el norte de Bucaramanga tras fuertes lluvias

Una compleja situación se registró en las últimas horas en la vía que comunica a Bucaramanga con Rionegro, debido a graves inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.

El paso permaneció durante varias horas cerrado luego de que un camión quedara varado en uno de los puntos críticos del corredor vial, generando represamiento de agua y riesgo para los demás conductores.

#Video Fuerte tormenta en el norte de Bucaramanga provocó inundaciones en vías y viviendas en los sectores de Vijagual, Nogal, Colorados, El Pablón y la vereda San Ignacio #MañanasBlu pic.twitter.com/m1FVZGLq95 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 18, 2026

En el norte de la capital santandereana también se reportan múltiples emergencias. Sectores como Vijagual, El Nogal, El Pablón y la vereda San Ignacio presentan vías anegadas y viviendas inundadas, situación que mantiene en alerta a los organismos de socorro.

#Atención Graves emergencias por inundaciones en la vía Bucaramanga - Rionegro, en Santander. A esta hora hay cierre, luego de que un camión quedara varado en el punto tras las fuertes lluvias.#VocesySonidos pic.twitter.com/jltm1NbSSS — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 17, 2026

Habitantes de estas zonas han reportado el ingreso de agua a sus viviendas, afectando enseres y generando preocupación ante la continuidad de las precipitaciones.



"Miren como quedó mi casa. Todo se daño", dijo una mujer afectada por las lluvias en el sector de Vijagual.

Campesinos de la zona rural de Bucaramanga reportaron que las lluvias provocaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en varios sectores que a esta hora siguen incomunicados.

Las lluvias de las últimas semanas han incrementado el nivel de quebradas y drenajes en el área metropolitana, generando emergencias recurrentes por desbordamientos e inundaciones, especialmente en sectores vulnerables del norte de la ciudad.

Rescatan a hombre atrapado en una vía tras creciente súbita de río en Guadalupe, Santander #VocesySonidos https://t.co/WPCJ8HMpOw — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) February 17, 2026

Se espera que en las próximas horas las autoridades locales entreguen un balance oficial de las afectaciones y anuncien medidas para atender a las familias damnificadas y restablecer en su totalidad el tránsito en este importante corredor vial del departamento que une a Bucaramanga con Rionegro y El Playón.