Alertan por químico presente en el hogar que afecta a gatos que viven en interiores

Un estudio científico internacional encendió las alertas sobre un contaminante silencioso presente en los hogares: el bisfenol A (BPA).

La investigación detectó que los gatos que viven exclusivamente en interiores presentan niveles más altos de este químico en su organismo, lo que sugiere que el ambiente doméstico podría ser una fuente constante de exposición.



¿Qué es el bisfenol A y por qué está en el hogar?

El bisfenol A es un compuesto químico sintético utilizado desde el siglo XX en la fabricación de plásticos y resinas. De acuerdo con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, esta sustancia forma parte de materiales como el policarbonato, ampliamente usado en productos cotidianos.

Gatos 'indoor' también sufren las consecuencias. Foto: Freepik

Actualmente, el BPA está presente en múltiples artículos del hogar, entre ellos:



Envases y recipientes de alimentos

Botellas plásticas reutilizables

Electrodomésticos

Equipos electrónicos

Pinturas, barnices y muebles

Accesorios y recipientes para mascotas

Su uso extendido ha permitido que pequeñas cantidades se liberen al ambiente, especialmente en espacios cerrados.



Por qué el BPA genera preocupación en la salud

El bisfenol A es considerado un disruptor endocrino, lo que significa que puede interferir con el sistema hormonal del organismo. Esto ocurre porque su estructura es similar a la de los estrógenos, hormonas clave en múltiples funciones biológicas.

Según la Clínica Mayo, este químico puede migrar desde envases hacia alimentos y bebidas en pequeñas cantidades. Investigaciones han explorado su posible relación con efectos en el desarrollo neurológico, el metabolismo y el sistema cardiovascular.



Gato / animales / mascotas Foto: Redes sociales

Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos considera que los niveles bajos detectados en alimentos son seguros, aunque mantiene un monitoreo constante de la evidencia científica disponible.



El estudio que detectó BPA en gatos domésticos

Para entender mejor la exposición a este contaminante, investigadores analizaron muestras de pelo de 70 gatos domésticos clínicamente sanos, con edades entre 1 y 15 años.

Los resultados fueron contundentes:



El 97 % de los gatos tenía BPA detectable en el pelo

Se registraron diferencias importantes entre individuos

Los gatos de interior mostraron niveles significativamente más altos

En promedio, los felinos que permanecían dentro de casa presentaron concentraciones muy superiores a las de aquellos que tenían acceso al exterior.

Los científicos creen que esto se debe a la exposición constante a objetos del hogar que contienen BPA, como alfombras, muebles, dispositivos electrónicos y recipientes plásticos.



Por qué los gatos de interior son más vulnerables

El comportamiento natural de los gatos aumenta su exposición a contaminantes domésticos. Estos animales pasan gran parte del tiempo en contacto con superficies del hogar y realizan un acicalamiento constante.

Publicidad

Este hábito hace que ingieran partículas químicas acumuladas en su pelaje. Entre los factores que incrementan el riesgo se encuentran:



Permanecer en espacios cerrados durante largos periodos

Contacto frecuente con alfombras y muebles

Uso de recipientes plásticos para comida y agua

Exposición continua a polvo doméstico

Esto convierte al hogar en una fuente constante de exposición química.visibles.