Alertan por químico presente en el hogar que afecta a gatos que viven en interiores

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Un estudio científico internacional encendió las alertas sobre un contaminante silencioso presente en los hogares: el bisfenol A (BPA).
La investigación detectó que los gatos que viven exclusivamente en interiores presentan niveles más altos de este químico en su organismo, lo que sugiere que el ambiente doméstico podría ser una fuente constante de exposición.
El bisfenol A es un compuesto químico sintético utilizado desde el siglo XX en la fabricación de plásticos y resinas. De acuerdo con la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, esta sustancia forma parte de materiales como el policarbonato, ampliamente usado en productos cotidianos.
Actualmente, el BPA está presente en múltiples artículos del hogar, entre ellos:
Su uso extendido ha permitido que pequeñas cantidades se liberen al ambiente, especialmente en espacios cerrados.
El bisfenol A es considerado un disruptor endocrino, lo que significa que puede interferir con el sistema hormonal del organismo. Esto ocurre porque su estructura es similar a la de los estrógenos, hormonas clave en múltiples funciones biológicas.
Según la Clínica Mayo, este químico puede migrar desde envases hacia alimentos y bebidas en pequeñas cantidades. Investigaciones han explorado su posible relación con efectos en el desarrollo neurológico, el metabolismo y el sistema cardiovascular.
Por su parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos considera que los niveles bajos detectados en alimentos son seguros, aunque mantiene un monitoreo constante de la evidencia científica disponible.
Para entender mejor la exposición a este contaminante, investigadores analizaron muestras de pelo de 70 gatos domésticos clínicamente sanos, con edades entre 1 y 15 años.
Los resultados fueron contundentes:
Los científicos creen que esto se debe a la exposición constante a objetos del hogar que contienen BPA, como alfombras, muebles, dispositivos electrónicos y recipientes plásticos.
El comportamiento natural de los gatos aumenta su exposición a contaminantes domésticos. Estos animales pasan gran parte del tiempo en contacto con superficies del hogar y realizan un acicalamiento constante.
Publicidad
Este hábito hace que ingieran partículas químicas acumuladas en su pelaje. Entre los factores que incrementan el riesgo se encuentran:
Esto convierte al hogar en una fuente constante de exposición química.visibles.