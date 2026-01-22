Virus mortal que ataca a los gatos: esta es la vacuna que sí o sí debe ponerle a su felino

Veterinarios y autoridades sanitarias han alertado sobre un aumento significativo de casos de un virus mortal para gatos, incluso en mascotas que nunca salen de casa.

Este virus, altamente contagioso y con una alta tasa de mortalidad, puede propagarse fácilmente a través de objetos, ropa o superficies contaminadas, lo que lo hace aún más peligroso para los hogares con felinos.

La panleucopenia felina, conocida también como moquillo felino, es causada por el parvovirus felino (FPV), un agente resistente que puede permanecer activo en el ambiente durante meses. Aunque su nombre suele generar confusión, no es el mismo virus que afecta a los perros. Sin embargo, su impacto en gatos, especialmente en cachorros, es devastador si no se detecta a tiempo.



¿Qué es la panleucopenia felina y por qué es tan peligrosa?

La panleucopenia ataca principalmente a las células que se dividen rápidamente, como las del intestino, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Esto provoca una caída abrupta de los glóbulos blancos, debilitando las defensas del organismo y dejando al gato expuesto a infecciones graves.

Gatos 'indoor' también sufren las consecuencias. Foto: Freepik

Los gatitos menores de seis meses, los gatos no vacunados y aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos son los más vulnerables. En hembras gestantes, el virus puede causar abortos o afectar el desarrollo neurológico de las crías.



Síntomas de alerta: señales que no debe ignorar

Los signos clínicos suelen aparecer pocos días después del contagio y pueden avanzar rápidamente. Entre los síntomas más frecuentes están:



Vómitos persistentes

Diarrea, en algunos casos con sangre

Fiebre alta y debilidad extrema

Falta de apetito y pérdida rápida de peso

Deshidratación severa

Aislamiento y decaimiento

Problemas respiratorios en algunos casos

Alteraciones neurológicas en cuadros graves

Ante cualquiera de estos síntomas, los expertos recomiendan acudir de inmediato al veterinario, ya que el tratamiento temprano puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.



La vacuna que puede salvar la vida de su gato

La mejor forma de prevenir la panleucopenia felina es la vacunación. Esta protección comienza desde temprana edad, generalmente entre las seis y ocho semanas de vida, y debe reforzarse anualmente para mantener su efectividad.



Gato / animales / mascotas Foto: Redes sociales

La vacuna contra este virus forma parte de la conocida triple felina, que también protege contra la rinotraqueítis viral y el calicivirus, dos enfermedades respiratorias comunes en gatos.

Veterinarios insisten en que incluso los gatos que viven exclusivamente en interiores deben recibirla, ya que el virus puede ingresar al hogar a través de personas, ropa u objetos contaminados.

Publicidad

Además de la vacunación, los especialistas recomiendan adoptar estas medidas:



Mantener el calendario de vacunas al día

Evitar el contacto con gatos desconocidos o enfermos

Desinfectar adecuadamente espacios y objetos

No introducir nuevos gatos en hogares con antecedentes recientes del virus

Realizar controles veterinarios periódicos

La panleucopenia felina es una enfermedad grave, pero prevenible. Mantener una adecuada atención veterinaria y cumplir con la vacunación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de su mascota. En un contexto de alerta global, proteger a su gato no es una opción: es una responsabilidad.