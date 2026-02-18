Nequi alerta por nueva modalidad de estafa: esto es lo que debe hacer si es víctima

El crecimiento de las billeteras digitales en el país ha sido abrumador, pues cada día más personas pagan servicios, realizan compras y reciben dinero en cuestión de segundos. Sin embargo, ese avance tecnológico también ha abierto un terreno propicio para la ciberdelincuencia.

Ante esto, la plataforma Nequi lanzó una advertencia por una modalidad de fraude que ya estaría afectando tanto a comerciantes como a usuarios. El engaño consiste en la creación de comprobantes falsos que imitan casi a la perfección la apariencia de la aplicación original.



NequiDZ: así funciona la nueva estafa con comprobantes

De acuerdo con la advertencia de la entidad financiera, los delincuentes utilizan una página fraudulenta denominada “NequiDZ V2”. Con esta herramienta generan comprobantes de pago con datos reales del destinatario, lo que hace más creíble el engaño.

La modalidad opera así:



El estafador solicita un producto o servicio en un establecimiento.

Al momento de pagar, muestra un comprobante falso que simula una transferencia exitosa.

El comercio entrega el producto confiando en el soporte visual.

Minutos después, al verificar en la aplicación, el dinero nunca ingresó.

El problema radica en que muchas víctimas confían en el pantallazo o en el supuesto soporte digital y no revisan directamente en la app si el dinero fue recibido.

Nequi advierte estafas Foto: Freepik

¿Qué hacer en caso de ser víctima? Esto dice Nequi

La billetera digital insistió en que no basta con observar una imagen o un mensaje de confirmación. La verificación debe hacerse dentro de la aplicación.

Entre las principales recomendaciones están:

Usar el QR verificador:



Abrir la app.

Pulsar el ícono rosado con el signo pesos ($).

Seleccionar “Código QR” y luego “Comprueba un pago”.

Escanear el código del comprobante para confirmar si es auténtico.

Revisar la sección “Movimientos”:



Verificar que la transacción aparezca como exitosa.

Confirmar que el saldo haya aumentado realmente.

No confiar en capturas de pantalla:



Los movimientos no desaparecen de la aplicación.

Si alguien dice haber pagado, debe poder mostrar el registro oficial.

Eso sí, Nequi recordó que los códigos QR verificadores tienen una vigencia de cinco minutos, aunque el usuario puede volver a generarlo desde la sección “Movimientos”.

Un descuido de segundos puede convertirse en una pérdida significativa. En tiempos donde las transferencias hacen parte de la rutina diaria, la plataforma recomienda, antes de entregar un producto o aceptar un pago, comprobar siempre desde la aplicación que el dinero haya ingresado.

