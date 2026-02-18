Nequi alerta por nueva modalidad de estafa: esto es lo que debe hacer si es víctima

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El crecimiento de las billeteras digitales en el país ha sido abrumador, pues cada día más personas pagan servicios, realizan compras y reciben dinero en cuestión de segundos. Sin embargo, ese avance tecnológico también ha abierto un terreno propicio para la ciberdelincuencia.
Ante esto, la plataforma Nequi lanzó una advertencia por una modalidad de fraude que ya estaría afectando tanto a comerciantes como a usuarios. El engaño consiste en la creación de comprobantes falsos que imitan casi a la perfección la apariencia de la aplicación original.
De acuerdo con la advertencia de la entidad financiera, los delincuentes utilizan una página fraudulenta denominada “NequiDZ V2”. Con esta herramienta generan comprobantes de pago con datos reales del destinatario, lo que hace más creíble el engaño.
La modalidad opera así:
El problema radica en que muchas víctimas confían en el pantallazo o en el supuesto soporte digital y no revisan directamente en la app si el dinero fue recibido.
La billetera digital insistió en que no basta con observar una imagen o un mensaje de confirmación. La verificación debe hacerse dentro de la aplicación.
Entre las principales recomendaciones están:
Publicidad
Usar el QR verificador:
Revisar la sección “Movimientos”:
No confiar en capturas de pantalla:
Eso sí, Nequi recordó que los códigos QR verificadores tienen una vigencia de cinco minutos, aunque el usuario puede volver a generarlo desde la sección “Movimientos”.
Un descuido de segundos puede convertirse en una pérdida significativa. En tiempos donde las transferencias hacen parte de la rutina diaria, la plataforma recomienda, antes de entregar un producto o aceptar un pago, comprobar siempre desde la aplicación que el dinero haya ingresado.