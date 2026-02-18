Ya no se hará el concierto de música popular en El Campín: hay reprogramación

El concierto 'Festival de Música Pa'Gozar y cantar', programado para el 28 de febrero en el estadio El Campín, fue aplazado para el sábado 28 de marzo. Según la firma Sencia, esta decisión se toma con el fin de continuar la recuperación y protección de la gramilla del estadio después del proceso de hibridación. De acuerdo con lo comunicado, los artistas y las boletas se mantendrán hasta la fecha del nuevo concierto.

“Como parte de su compromiso con la hinchada de los equipos de fútbol, y atendiendo los criterios técnicos, orientados a la protección, recuperación y fortalecimiento de la grama del estadio posterior a su proceso de hibridación, Sencia ha trabajado de la mano del promotor del evento para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol y los espectáculos futuros", concluye en el comunicado.

Ya no se hará el concierto de música popular en El Campin: hay re programación

Sin embargo, para las personas que ya tengan boletería comprada para la fecha del 28 de febrero, Sencia afirma que esta boletería tendrá plena validez para la nueva fecha, que ahora es el sábado 28 de marzo. Asimismo, bajo el acuerdo que se llegó con la productora Eventos y Producciones SILRA S.A.S., se mantienen los 16 artistas inicialmente programados.

Por otro lado, la empresa aclara que quienes no puedan asistir a la fecha del 28 de marzo podrán solicitar la devolución de su dinero a través del operador Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026. Aclaran que, de no hacer esto, entenderán que fue aceptada la fecha de reprogramación.