Bogotá  / Ya no se hará el concierto de música popular en El Campín: hay reprogramación

Ya no se hará el concierto de música popular en El Campín: hay reprogramación

Para cuidar y continuar el proceso de recuperación de la gramilla del estadio El Campín, Sencia comunicó que el evento programado para el 28 de febrero será aplazado.

