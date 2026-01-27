Polémica por la gramilla de El Campín: Sencia revela cifras y da parte de tranquilidad

A raíz de las múltiples críticas y de la tendencia en redes sociales por el mal estado de la gramilla del estadio Nemesio Camacho El Campín, donde suelen jugar Millonarios e Independiente Santa Fe en Bogotá, Sencia, operador y administrador del escenario, compartió un comunicado en el que evidencia cifras y da un parte de tranquilidad sobre el estado del césped para los próximos partidos de los equipos capitalinos.

En el documento, la entidad señaló que en el partido Millonarios vs. Junior el campo de juego logró drenar rápidamente, en un lapso de 25 minutos, 38 milímetros de lluvia, una cantidad inusual de precipitaciones, y que este proceso permitió el normal desarrollo del juego. Así mismo, el agente operador sostuvo que la grama se encuentra en recuperación tras la hibridación realizada en julio y que el campo es funcional en un 85 %, porcentaje que se considera óptimo.

De igual manera, aclararon que el estadio atraviesa un proceso técnico y controlado de recuperación del césped, a causa de la hibridación implementada en julio de 2025.

Sencia también dio un parte de tranquilidad a los usuarios de El Campín, indicando que, aunque la grama se encuentra en trabajos de recuperación, no existen daños estructurales ni fallas en el sistema, y que las marcas visibles son normales, debido a que los partidos se disputaron en condiciones climáticas exigentes.



Próximo reto para El Campín

La gramilla del estadio El Campín volverá a ponerse a prueba, este miércoles, 28 de enero, a las 6:30 de la tarde, con el encuentro para la tercera fecha de la Liga Bet Play, donde Santa Fe recibirá al Deportivo Pereira.



Se espera que se pueda desarrollar el partido sin inconvenientes y que la grama esté óptima, pues en los últimos días se han registrado fuertes lluvias en la capital del país, incluyendo granizo en algunas localidades.