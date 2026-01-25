En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Victoria de los tiburones en Bogotá: Junior de Barranquilla venció 2-1 a Millonarios

Victoria de los tiburones en Bogotá: Junior de Barranquilla venció 2-1 a Millonarios

Tras una tarde pasada por agua, el encuentro entre Millonarios y el Junior de Barranquilla pudo disputarse con normalidad. Los tiburones se impusieron ante un Millonarios que jugaba en casa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad