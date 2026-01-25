Victoria de los tiburones en Bogotá: Junior de Barranquilla venció 2-1 a Millonarios

Antes del inicio del encuentro se vivieron momentos de incertidumbre en el estadio Nemesio Camacho El Campín, debido a las fuertes lluvias que cayeron durante la tarde en Bogotá. Las precipitaciones afectaron el estado del terreno de juego y obligaron a ejecutar el drenado del agua del campo.

Sin embargo, la cancha logró recuperarse a tiempo y el partido entre Millonarios y el Junior de Barranquilla pudo disputarse con normalidad.

En el encuentro de la fecha II de la Liga Betplay, Junior se impuso 2-1 a Millonarios, en condición de visitante. El conjunto barranquillero abrió el marcador al minuto 27 por intermedio de Teófilo Gutiérrez, mientras que Jermein Peña amplió la ventaja al 45’, justo antes del descanso.

Millonarios descontó en la segunda parte con anotación de Rodrigo Nicolás Contreras al minuto 38, pero no le alcanzó para rescatar puntos.



Partido entre Millonarios y el Junior de Barranquilla. Foto: @MillosFCoficial en X.

Las estadísticas reflejaron un duelo muy parejo. Ambos equipos registraron 14 remates, aunque Junior fue más efectivo al disparar 7 veces al arco, frente a 5 del conjunto embajador.

Millonarios tuvo mayor posesión del balón (55%), pero Junior supo ser más directo. En cuanto al juego físico, los locales cometieron 12 faltas, mientras que la visita registró 9. No hubo expulsiones, aunque sí un alto número de tarjetas amarillas: 3 para Millonarios y 5 para Junior.

Con este resultado, Junior se lleva una valiosa victoria en Bogotá, mientras que Millonarios dejó un sinsabor por la falta de efectividad frente al arco, aunque hay que agregar que a los embajadores les anularon un gol debido a una posición adelantada.