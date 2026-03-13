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Corte Constitucional mantiene a magistrados en caso sobre primera emergencia económica del Gobierno

El alto tribunal rechazó la recusación presentada por el secretario jurídico de la Presidencia contra 7 de los 8 magistrados que deberán tomar una decisión de fondo.

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