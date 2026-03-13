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Carrera atlética generará cierres viales en Bucaramanga este domingo 15 de marzo

El evento deportivo iniciará a las 6:00 de la mañana y se espera que hacia las 8:00 a.m. se restablezca de forma progresiva la movilidad en 3 corredores principales la carrera 27, carrera 33 y el viaducto La Flora

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