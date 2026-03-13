Carrera atlética generará cierres viales en Bucaramanga este domingo 15 de marzo

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga (DTB) anunció cierres viales temporales en varios corredores de la ciudad con motivo de una carrera atlética que se realizará el domingo 15 de marzo y que contará con recorridos de 3K, 6K y 12K.

De acuerdo con el director de la DTB, Jhair Manrique, las restricciones se implementarán entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m., mientras se desarrolla la competencia que iniciará a las 6:00 a.m. y se espera finalice hacia las 8:00 a.m., momento en el que se restablecerá progresivamente la movilidad, especialmente en la carrera 27, una de las principales arterias viales de la ciudad.

La carrera tendrá como punto de salida el sector del Centro Comercial Cacique, sobre la paralela oriental de la autopista Bucaramanga–Floridablanca. El recorrido pasará por corredores como el Viaducto La Flora, la carrera 33, la calle 56 y la carrera 27, con retorno hacia el mismo punto de partida.

Para garantizar la seguridad de los participantes y de la comunidad, desde las 5:00 a.m. se realizarán cierres en las vías que rodean el Centro Comercial Cacique (Transversal Oriental, Transversal Occidental, calle 93 y Circunvalar 35), el Viaducto La Flora en ambos sentidos.



La Carrera 33 entre el Puente La Flora y la calle 56, y de la calle 56 entre las carreras 27 y 33 y de la carrera 27 desde la calle 56 hasta la calle 10.

Las autoridades recomendaron a los conductores programar sus desplazamientos con anticipación y utilizar rutas alternas.

Además, el Sistema Integrado de Transporte Masivo Metropolitano (SITME) anunció ajustes temporales en la operación de algunas rutas entre las 5:30 a.m. y las 8:00 a.m., debido a los cierres en la carrera 33 y la carrera 27.

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Las rutas que presentarán modificaciones son las complementarias P3, P8, P14, P16N, P16S y RD27, así como las rutas integradas Morro, Porvenir y UIS.

Según el sistema, se implementará un plan de manejo operativo con desvíos temporales para reducir los tiempos de espera y minimizar las afectaciones a los usuarios.

Finalmente, la Dirección de Tránsito invitó a la ciudadanía a programar sus desplazamientos con anticipación durante el desarrollo de la jornada deportiva.