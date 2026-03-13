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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Capturan a ladrones señalados de violento robo en barrio Sotomayor de Bucaramanga

Capturan a ladrones señalados de violento robo en barrio Sotomayor de Bucaramanga

. Tras un forcejeo, los señalados delincuentes habrían hurtado un bolso, un teléfono celular y una cadena de plata. La víctima pidió ayuda a la comunidad.

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