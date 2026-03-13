Capturan a ladrones señalados de violento robo en barrio Sotomayor de Bucaramanga

La rápida reacción de uniformados de la Policía Nacional de Colombia permitió la captura en flagrancia de un hombre de 22 años y una mujer de 19 años que habrían participado en un intento de hurto contra una joven en el barrio Sotomayor de Bucaramanga.

El procedimiento se registró en la calle 42 con carrera 29, cuando patrullas que realizaban controles recibieron una alerta a través del dispositivo digital de la institución. En la comunicación, la comunidad advertía sobre dos personas que momentos antes habrían intentado robar a una joven en la recepción de un edificio del sector.

Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a varias personas agrediendo a los presuntos responsables y causando daños a la motocicleta en la que se movilizaban. Ante la situación, los policías intervinieron para evitar que continuaran las agresiones y restablecer el orden.

De acuerdo con el reporte oficial, una adolescente de 17 años manifestó que momentos antes, al regresar de la universidad e ingresar al edificio, fue abordada por dos personas que llevaban cascos. Tras un forcejeo, los señalados delincuentes le habrían hurtado un bolso, un teléfono celular y una cadena de plata. La víctima pidió ayuda a la comunidad, cuyos integrantes reaccionaron y lograron retener a los sospechosos.



Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un arma traumática con proveedor y dos cartuchos que presentaban modificaciones en sus características de fabricación. Por este motivo, las autoridades materializaron la captura de las dos personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los capturados y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá presentarlos ante un juez para que se defina su situación judicial.