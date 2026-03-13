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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Corte condena a más de cuatro años de cárcel al exsenador Iván Moreno por carrusel de contratación

Corte condena a más de cuatro años de cárcel al exsenador Iván Moreno por carrusel de contratación

Al exsenador se le atribuyen los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, dentro del proceso relacionado con el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.

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