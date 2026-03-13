Corte condena a más de cuatro años de cárcel al exsenador Iván Moreno por carrusel de contratación

Hace 16 años estalló el escándalo de corrupción conocido como el carrusel de la contratación y hoy vuelve a ser noticia por la condena emitida por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que sentenció al exsenador Iván Moreno Rojas, hermano del fallecido exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, a la pena de 4 años y 3 meses de prisión por estos hechos.

Según la sentencia anticipada, Iván Moreno aceptó su responsabilidad por hechos ocurridos entre 2009 y 2010, cuando ejercía como senador, al influir indebidamente en funcionarios de la Secretaría de Integración Social y de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá para favorecer contratos a determinados particulares a cambio de comisiones.

La Corte estableció que el excongresista intervino, directamente y a través de terceros, para direccionar convenios por más de $51.877 millones y $49.583 millones, así como un contrato de obra por más de $243.117 millones, relacionados con programas sociales y obras del sistema de alcantarillado de la capital.

En el fallo se indica que, como contraprestación por esas gestiones irregulares, el exsenador habría recibido comisiones que sumaron $1.350 millones, provenientes de anticipos entregados a los contratistas favorecidos.



El alto tribunal concluyó que Moreno utilizó su investidura y su cercanía con el entonces alcalde Samuel Moreno para influir en la contratación distrital, con el fin de obtener recursos económicos y fortalecer su movimiento político.

La decisión se produjo mediante sentencia anticipada, luego de que el exsenador aceptara los cargos de manera libre y voluntaria, lo que permitió una reducción de la pena conforme a la ley procesal aplicable.

