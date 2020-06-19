Blu Radio Iván Moreno
Iván Moreno
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Corte condena a más de cuatro años de cárcel al exsenador Iván Moreno por carrusel de contratación
Al exsenador se le atribuyen los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, dentro del proceso relacionado con el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.
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Iván Moreno, condenado por el carrusel de la contratación, trasladado a la cárcel de Acacías en Meta
El cambio de centro penitenciario de Iván Moreno se da luego de que su defensa solicitara el beneficio de prisión domiciliaria. Entre los compromisos estaría su participación en proyectos productivos en la cárcel de mediana seguridad.
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Corte Suprema condenó a Iván Moreno a 13 años y 9 meses de cárcel
Esta es la segunda condena contra el exsenador Iván Moreno Rojas, como líder de la organización criminal que manipuló la adjudicación, cesión y adición de contratos en Bogotá.
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Nuevo revés judicial para el exsenador Iván Moreno dentro del proceso carrusel de la contratación
Iván Moreno Rojas está condenado a 14 años de prisión.
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Corte Suprema absolvió a Lucy Luna, exesposa de Iván Moreno, por cartel de la contratación
Para la Corte Suprema de Justicia Lucy Luna no fue interveniente, sino cómplice del delito de concusión.
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Corte Suprema negó libertad al excongresista Iván Moreno por sobrecostos en contratos de ambulancias
Para la Corte Suprema los delitos en los que estaría involucrado el excongresista no son excarcelables.
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Inpec requisó 18 celdas del pabellón de La Picota donde presos se reunieron con el hermano de Petro
Se buscaron elementos prohibidos y se verificó que no hubiese equipos de comunicación, licor ni medicinas no autorizadas. Según el Inpec, se trató de un procedimiento rutinario.
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"La prueba reina del juego sucio contra Petro es el audio de 'Marquitos' Figueroa": Angélica Lozano
Según la senadora Angélica Lozano, no se prestaría a manipular ni armar "algo tan inverosímil como que Petro está haciendo acuerdos con los condenados de la Picota".
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Juan Fernando Petro tiene que pedirle perdón al Pacto Histórico por su torpeza: Roy Barreras
De acuerdo con el congresista, el hermano de Gustavo Petro "le dio 'papaya' a la campaña de Federico Gutiérrez".
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Las dudas que persisten tras la visita del hermano de Petro a La Picota
La visita de Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota deja muchos más interrogantes que deberían ser respondidos por Gustavo Petro en los próximos días.