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Blu Radio  / Iván Moreno

Iván Moreno

  • Iván Moreno Rojas.jpg
    Iván Moreno Rojas.
    Foto: archivo Blu Radio.
    Bogotá

    Corte condena a más de cuatro años de cárcel al exsenador Iván Moreno por carrusel de contratación

    Al exsenador se le atribuyen los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado, dentro del proceso relacionado con el llamado carrusel de la contratación en Bogotá.

  • Iván Moreno, condenado por el carrusel de la contratación, trasladado a la cárcel de Acacías en Meta
    Iván Moreno, trasladado a la cárcel de Acacías en Meta
    Foto: Procuraduría
    Judicial

    Iván Moreno, condenado por el carrusel de la contratación, trasladado a la cárcel de Acacías en Meta

    El cambio de centro penitenciario de Iván Moreno se da luego de que su defensa solicitara el beneficio de prisión domiciliaria. Entre los compromisos estaría su participación en proyectos productivos en la cárcel de mediana seguridad.

  • 363847_Iván Moreno Rojas // Foto: Archivo Procuraduría
    Iván Moreno Rojas // Foto: Archivo Procuraduría
    Judicial

    Corte Suprema condenó a Iván Moreno a 13 años y 9 meses de cárcel

    Esta es la segunda condena contra el exsenador Iván Moreno Rojas, como líder de la organización criminal que manipuló la adjudicación, cesión y adición de contratos en Bogotá.

  • 363847_Iván Moreno Rojas // Foto: Archivo Procuraduría
    Iván Moreno Rojas // Foto: Archivo Procuraduría
    Judicial

    Nuevo revés judicial para el exsenador Iván Moreno dentro del proceso carrusel de la contratación

    Iván Moreno Rojas está condenado a 14 años de prisión.

  • Lucy Luna, exesposa de Iván Moreno
    Lucy Luna, exesposa de Iván Moreno
    Foto: archivo El Espectador
    Nación

    Corte Suprema absolvió a Lucy Luna, exesposa de Iván Moreno, por cartel de la contratación

    Para la Corte Suprema de Justicia Lucy Luna no fue interveniente, sino cómplice del delito de concusión.

  • Cali_ambulancia tuluá.jpg
    Ambulancia
    Foto: referencia
    Nación

    Corte Suprema negó libertad al excongresista Iván Moreno por sobrecostos en contratos de ambulancias

    Para la Corte Suprema los delitos en los que estaría involucrado el excongresista no son excarcelables.

  • Juan Fernando Petro - La Picota
    Juan Fernando Petro - La Picota
    Fotos: suministrada - Inpec
    Judicial

    Inpec requisó 18 celdas del pabellón de La Picota donde presos se reunieron con el hermano de Petro

    Se buscaron elementos prohibidos y se verificó que no hubiese equipos de comunicación, licor ni medicinas no autorizadas. Según el Inpec, se trató de un procedimiento rutinario.

  • Gustavo Petro - Angélica Lozano
    Gustavo Petro - Angélica Lozano
    Fotos: BLU Radio
    Presidenciales

    "La prueba reina del juego sucio contra Petro es el audio de 'Marquitos' Figueroa": Angélica Lozano

    Según la senadora Angélica Lozano, no se prestaría a manipular ni armar "algo tan inverosímil como que Petro está haciendo acuerdos con los condenados de la Picota".

  • Roy Barreras - Juan Fernando Petro
    Roy Barreras - Juan Fernando Petro
    Fotos: suministradas
    Presidenciales

    Juan Fernando Petro tiene que pedirle perdón al Pacto Histórico por su torpeza: Roy Barreras

    De acuerdo con el congresista, el hermano de Gustavo Petro "le dio 'papaya' a la campaña de Federico Gutiérrez".

  • 43856_BLU Radio. Cárcel La Picota // Foto: El Espectador
    BLU Radio. Cárcel La Picota // Foto: El Espectador
    Opinión

    Las dudas que persisten tras la visita del hermano de Petro a La Picota

    La visita de Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota deja muchos más interrogantes que deberían ser respondidos por Gustavo Petro en los próximos días.

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