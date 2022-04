"La prueba reina del juego sucio contra Petro es el audio de 'Marquitos' Figueroa": Angélica Lozano

La senadora Angélica Lozano habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire acerca de la visita de Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota donde sostuvo una conversación con el exsenador Iván Moreno, condenado por el escándalo de corrupción del carrusel de la contratación de Bogotá. De acuerdo con la senadora, a pesar de las diferencias que tiene con el aspirante a la Presidencia Gustavo Petro, todo parece ser "juego sucio" contra su campaña. En su opinión, dijo, la declaración de alias 'Marquitos' Figueroa dejó en evidencia el complot.

"Petro sí se equivocó, son contradicciones que les toca a ellos aclarar, pero no me presto al juego sucio, para mí la prueba reina del juego sucio es el audio de 'Marquitos' Figueroa", indicó.

La congresista, no obstante, aseguró que es necesario tener claridad en las afirmaciones, puesto que se debió hablar todo el tiempo con la verdad para evitar imprecisiones.

"Yo apoyo a Sergio Fajardo, creo que ha habido muchas contradicciones y versiones encontradas, pero también le pongo proporción a las cosas. Yo puedo tener todas las diferencias con Petro, pero decir que anda mandando razones y haciendo acuerdos políticos con corruptos condenados, no. Eso no es juego limpio. No lo creo, de modo que se nota que tienen allá, como nos pasa en todas las campañas, tener unas líneas claras de reacción. La mejor respuesta frente a una crisis es la verdad y toda la verdad", sostuvo Lozano.

"Se aprovecharon algunos externos, no sé quienes, de la injerencia o el rol del hermano de Gustavo Petro en su trabajo y le dieron una presentación y tergiversaci´ón que se profundizó por las patinadas y los errore,s así como por lo que dijo el mismo Petro a medios y colegas", complementó la senadora.

Según la senadora Angélica Lozano, no se prestaría a manipular ni armar "algo tan inverosímil como que Petro está haciendo acuerdos con los condenados de la Picota".

