Inpec requisó 18 celdas del pabellón de La Picota donde presos se reunieron con el hermano de Petro

Fuentes del Inpec confirmaron a BLU Radio que se llevaron a cabo requisas y revisiones pormenorizadas en al menos 18 celdas del Pabellón Ere Sur de la cárcel La Picota de Bogotá tras la polémica visita de Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro.

En el encuentro, el familiar del candidato presidencial se reunió con presos condenados por corrupción y parapolítica para hablar de “perdón social”. Según el Inpec se trató de requisas de rutina, pero fuentes de la institución reconocen que las revisiones se dieron justo después de la visita de Juan Fernando Petro.

En las revisiones se buscaron elementos prohibidos y verificar que no hubiese equipos de comunicación, licor ni medicinas no autorizadas. En el pabellón, requisado por el Comando de Reacción Inmediata del Inpec, se encuentran el exsenador Iván Moreno, el parapolítico Álvaro 'el Gordo' García, el exalcalde de Villavicencio Francisco Chaparro, el excongresista Manuel Carebilla y Carlos Albornoz, el exjefe de la Dirección Nacional de Estupefacientes.

BLU Radio conoció en exclusiva las fotos de la requisa por parte del Inpec:

Polémica visita

Petro aseguró que su hermano Juan Fernando se reunió en la cárcel con Moreno, que "no es narco, no es parapolítico, es corrupto o fue corrupto", tras lo que defendió el llamado "perdón social", que tras la polémica que generó lo llevó a matizar que no significa "que los corruptos salen de la cárcel o se les rebaja las penas".

"Al contrario. El perdón social implica que todos los corruptos vayan a la cárcel sin excepción y paguen sus penas. La corrupción es la ruptura del perdón", expresó y agregó que él no mandó a nadie a hablar con Moreno.

Ante lo ocurrido, los demás candidatos presidenciales criticaron a Petro, quien lidera las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones del 29 de mayo, y dijeron que su propuesta busca "dar un 'perdón social' a los peores corruptos y parapolíticos".

