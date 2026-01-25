Fuertes lluvias provocan inundaciones en Bogotá: reporte de vías afectadas y problemas de movilidad

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Las fuertes lluvias registradas en Bogotá durante la tarde de este domingo han generado inundaciones y afectaciones en varios sectores de la ciudad, afectando la movilidad y la visibilidad en las vías.
De acuerdo con el sistema de alerta del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), a esta hora se presentan precipitaciones en las localidades de:
Asimismo, en las localidades mencionadas se reportan encharcamientos, inundaciones y tránsito lento.
Las autoridades recomiendan a los conductores extremar las medidas de precaución, debido a que la lluvia reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes. Asimismo, indicó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las vías y sectores afectados. y reportar cualquiemergencia relacionada con inundaciones o afectaciones en vías y viviendas.
Debido a las fuertes lluvias de la tarde de hoy, la Secretaría de Movilidad informó que hay encharcamientos e inundaciones en las siguientes vías de la ciudad:
Por su parte, el Iidiger indicó que para este domingo las condiciones climáticas serían variadas, pero con lluvias presentes.
En horas de la mañana hubo lluvias ligeras en el sur y occidente. En el resto del área registró condiciones secas con cielo mayormente nublado.
Publicidad
Durante la tarde comenzaron las lluvias ligeras y fuertes en zonas de las localidades de Suba, Usaquén, Fontibón, Barrios Unidos y Engativá. La temperatura máxima que estimó la entidad meteorológica fue de 19 °C.
Para la noche se esperan lluvias ligeras y en algunos casos moderadas en amplios sectores, especialmente en Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Santa Fe.
[04:00 p.m.] #GestiónDelTráfico | Debido a fuertes lluvias, se presentan encharcamientos en:— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 25, 2026
📍Av. Calle 80 con carrera 120
📍Carrera 50 con Av. Esperanza
📍Av. Cali con calle 132
📍Calle 13 con carrera 38
📍Calle 53 con carrera 36A
⚠️Transita con precaución ⚠️ pic.twitter.com/c2p0FmVfhz
[03:41 p. m.] #GestiónDelTráfico | Debido a las fuertes lluvias se presenta encharcamiento en la intersección de la carrera 50 con Av. Esperanza.— Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 25, 2026
⚠️Tránsita con precaución ⚠️ pic.twitter.com/luwTlUfcmQ
Publicidad