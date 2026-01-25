Fuertes lluvias provocan inundaciones en Bogotá: reporte de vías afectadas y problemas de movilidad

Las fuertes lluvias registradas en Bogotá durante la tarde de este domingo han generado inundaciones y afectaciones en varios sectores de la ciudad, afectando la movilidad y la visibilidad en las vías.

De acuerdo con el sistema de alerta del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), a esta hora se presentan precipitaciones en las localidades de:

Suba

Fontibón

Engativá

Kennedy

Puente Aranda

Barrios Unidos

Chapinero

Teusaquillo

Santa Fe

Asimismo, en las localidades mencionadas se reportan encharcamientos, inundaciones y tránsito lento.

Las autoridades recomiendan a los conductores extremar las medidas de precaución, debido a que la lluvia reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes. Asimismo, indicó a la ciudadanía a mantenerse informada sobre las vías y sectores afectados. y reportar cualquiemergencia relacionada con inundaciones o afectaciones en vías y viviendas.



Vías con inundaciones por lluvias en Bogotá

Debido a las fuertes lluvias de la tarde de hoy, la Secretaría de Movilidad informó que hay encharcamientos e inundaciones en las siguientes vías de la ciudad:



Inundaciones en Bogotá, Calle 6 con carrera 50. Foto: Blu Radio.

Avenida calle 80 con carrera 120

Carrera 50 con Avenida Esperanza

Avenida Cali con calle 132

Calle 13 con carrera 38

Calle 53 con carrera 36A

Por su parte, el Iidiger indicó que para este domingo las condiciones climáticas serían variadas, pero con lluvias presentes.

En horas de la mañana hubo lluvias ligeras en el sur y occidente. En el resto del área registró condiciones secas con cielo mayormente nublado.

Durante la tarde comenzaron las lluvias ligeras y fuertes en zonas de las localidades de Suba, Usaquén, Fontibón, Barrios Unidos y Engativá. La temperatura máxima que estimó la entidad meteorológica fue de 19 °C.

Para la noche se esperan lluvias ligeras y en algunos casos moderadas en amplios sectores, especialmente en Usaquén, Suba, Chapinero, Barrios Unidos y Santa Fe.

[04:00 p.m.] #GestiónDelTráfico | Debido a fuertes lluvias, se presentan encharcamientos en:



📍Av. Calle 80 con carrera 120

📍Carrera 50 con Av. Esperanza

📍Av. Cali con calle 132

📍Calle 13 con carrera 38

📍Calle 53 con carrera 36A



⚠️Transita con precaución ⚠️ pic.twitter.com/c2p0FmVfhz — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 25, 2026

[03:41 p. m.] #GestiónDelTráfico | Debido a las fuertes lluvias se presenta encharcamiento en la intersección de la carrera 50 con Av. Esperanza.



⚠️Tránsita con precaución ⚠️ pic.twitter.com/luwTlUfcmQ — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 25, 2026