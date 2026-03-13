¿Cuándo es la semana santa en colombia? Estas son las fechas; habrá descanso extendido

La llegada de la Semana Santa siempre marca un momento especial en el calendario colombiano. Más allá de ser un periodo de descanso para muchos, es una época en la que el país cambia de ritmo, pues las ciudades se vacían poco a poco, las carreteras se llenan de viajeros y en pueblos y capitales se preparan procesiones, encuentros familiares y espacios de reflexión.

Año tras año, millones de personas esperan esta semana para desconectarse de la rutina, viajar o participar en las tradicionales celebraciones religiosas que forman parte de la identidad cultural del país.

En Colombia, la Semana Santa no solo representa una conmemoración religiosa, sino también un fenómeno social y cultural que moviliza a comunidades enteras. Desde las emblemáticas procesiones por parte de la Iglesia católica, hasta los destinos turísticos que reciben visitantes de todas partes, el país vive durante esos días una mezcla de fe, tradición y descanso.

Por eso, a medida que avanza el año, surge una de las preguntas más frecuentes entre trabajadores, estudiantes y viajeros: ¿cuándo se celebrará la Semana Santa en 2026?



¿Cuándo es la semana santa en colombia?

Conocer las fechas exactas es clave para planear viajes, organizar descansos laborales o participar en las actividades religiosas que caracterizan esta temporada.



A partir de la definición del calendario litúrgico, cada año estas celebraciones cambian de fecha, lo que hace que muchas personas estén pendientes de cuándo caerá el Jueves y el Viernes Santo. En ese contexto, vale la pena revisar cuándo será la Semana Santa en Colombia y cómo quedará distribuido el esperado “puente festivo”.



Domingo de Ramos: 29 de marzo.

Jueves Santo (Festivo): 2 de abril.

Viernes Santo (Festivo): 3 de abril.

Sábado Santo: 4 de abril.

Domingo de Resurrección: 5 de abril.

Durante estas fechas se celebra la creencia cristiana y la pasión y muerte de Jesucristo. En cada uno de los días los creyentes suelen hacer actividades diferentes como:



Domingo de Ramos: se recuerda la entrada de Jesús a Jerusalén.

Jueves Santo: se conmemora la Última Cena.

Viernes Santo: se recuerda la crucifixión de Jesús.

Sábado Santo: es un día de espera y silencio.

Domingo de Resurrección: se celebra la resurrección de Cristo.

Además de eso, hay otras tradiciones como el no consumir carne roja durante esa semana, por lo que se sustituye con pescado y otras comidas típicas como el pan. También, participan en las procesiones y otras actividades llevando ramos de palma, olivo u otras plantas.

