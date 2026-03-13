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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / ¿Cuándo es la semana santa en colombia? Estas son las fechas; habrá descanso extendido

¿Cuándo es la semana santa en colombia? Estas son las fechas; habrá descanso extendido

Año tras año, millones de personas esperan esta semana para desconectarse de la rutina, viajar o participar en las tradicionales celebraciones religiosas; conozca las fechas.

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