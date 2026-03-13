Regresa Silvestre Dangond a Bogotá: precios, localidades y todo lo que debe saber

Bogotá se volvió en la segunda casa de Silvestre Dangond. No se equivocó cuando dijo que "no era un reto" hacer un concierto en El Campín, en especial por la fuerte conexión que siempre ha tenido con el público y que reafirmó eso en 2025 cuando lo llenó dos veces, pese a la fuerte lluvia que enmarcó esas dos noches en el coloso de la 57.

"Yo llegué aquí a Bogotá y dije yo tengo que tomarme mi trago porque va a ser muy fuerte para mí volver a trabajar, regresar medio tiempo con mis compadres. Tuvimos unos acercamientos en Zoom y tú no sabes que eso fue maravilloso porque yo le decía a mi esposa, mi amor, que fue tan impresionante como lo arreglo con este man, así sea por Zoom. El universo no nos enseña 100% que somos un complemento, sino que el ser humano se estima a creer que con su talento puede sobrevivir. Pero somos un complemento en todos los sentidos: el sol, la luna, el agua, la tierra, las estrellas", expresó Dangond.

Silvestre Dangond // Foto: suministrada

Pero, según él, a la capital aún le quedaba "Un Último Baile" y por eso en este 2026 buscará llenar este estadio por una cuarta vez para cerrar de manera definitiva esta gira al lado de Juancho de la Espriella, su gran amigo que le ha dejado este camino de la música.

“Es el momento de cerrar la gira más exitosa de Colombia, no será un concierto más, se los aseguro; y qué mejor que hacerlo en Bogotá”, expresó Dangond durante una entrevista. El espectáculo llevará por nombre “El Baile De Todos”, una celebración pensada para el silvestrismo que ha acompañado al artista a lo largo de más de 23 años de trayectoria musical. Se llevará a cabo el próximo 15 de mayo de 2026, en lo que promete ser una noche única y que continuará marcando la historia de su carrera.



Silvestre Dangond en Bogotá // Crédito fotos: Jose Ricardo Maestre

Precios y localidades de Silvestre Dangond en Bogotá

Palcos

Palcos El Baile de Todos

Preventa: $10.000.000 Servicio: $1.560.000 Precio full: $13.000.000 Servicio full: $2.030.000

Palcos Más Unidos Que Nunca

Preventa: $7.000.000 Servicio: $1.100.000 Precio full: $9.100.000 Servicio full: $1.420.000

Palcos El Original

Preventa: $5.000.000 Servicio: $790.000 Precio full: $6.500.000 Servicio full: $1.020.000

Palcos Ponte a la Moda

Preventa: $4.000.000 Servicio: $640.000 Precio full: $5.200.000 Servicio full: $820.000

Palcos Cantinero

Preventa: $3.000.000 Servicio: $480.000 Precio full: $3.900.000 Servicio full: $620.000



Sillas

Con Furia – Sillas

Preventa: $250.000 Servicio: $40.000 Precio full: $325.000 Servicio full: $60.000



Occidental

Occidental Alta VIP

Preventa: $450.000 Servicio: $82.000 Precio full: $585.000 Servicio full: $106.000

Occidental Alta

Preventa: $280.000 Servicio: $52.000 Precio full: $364.000 Servicio full: $67.000

Occidental Baja

Preventa: $230.000 Servicio: $43.000 Precio full: $299.000 Servicio full: $55.000



Oriental

Oriental Alta Familiar

Preventa: $250.000 Servicio: $46.000 Precio full: $325.000 Servicio full: $60.000

Oriental Baja

Preventa: $200.000 Servicio: $37.000 Precio full: $260.000 Servicio full: $48.000



Norte