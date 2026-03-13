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Blu Radio  / Entretenimiento  / Regresa Silvestre Dangond a Bogotá: precios, localidades y todo lo que debe saber

Regresa Silvestre Dangond a Bogotá: precios, localidades y todo lo que debe saber

A la capital aún le quedaba un "Último Baile", según el guajiro, que volverá al estadio El Campín en este 2026 al lado de Juancho de La Espriella.

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