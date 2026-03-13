Gobierno no ha entregado vacunas contra el sarampión a Bogotá, según la alcaldía

El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, alertó este viernes que es necesario cambiar la planificación de la vacunación contra el sarampión debido a la falta de vacunas que debería entregar el Gobierno nacional.

Ante esto, van a concentrar la vacunación para los viajeros nacionales e internacionales quienes serán atendidos en el aeropuerto El Dorado y en las terminales tanto de El Salitre como en la terminal del Sur.

Lo que explica el Distrito es que de forma temporal se renueva la estrategia de inmunización para priorizar a los viajeros y garantizar estos cercos vacunales después de que se confirmaran los tres casos importados de sarampión en el país, mientras se esperan nuevas dosis del Ministerio de Salud.

“El 20 de febrero del presente año, el Distrito solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social el envío de 50.000 dosis adicionales con el fin de garantizar la continuidad de la estrategia de vacunación en la ciudad. Sin embargo, hasta el momento estas vacunas no han sido asignadas”, detalló el secretario Bermont.



Sarampión. Foto: Freepik

En este momento Bogotá cuenta con solo 5.000 dosis disponibles. Lo que dice el distrito es que esta es una cantidad insuficiente para mantener la vacunación en más de 200 puntos que ya estaban habilitados. Si usted necesita la vacuna contra el sarampión, acercarse únicamente al aeropuerto internacional El Dorado y a las terminales de transporte.