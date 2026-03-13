"Tengo inconformidad con mi partido": Cabal por fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia

La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, expresó su inconformidad con su colectividad tras la decisión de que Paloma Valencia tenga como fórmula vicepresidencial a Juan Daniel Oviedo. La dirigente política habló del tema en el programa Recap Blu de Blu Radio.

Durante la entrevista, Cabal señaló que le incomoda la manera en que se habría planteado la alianza. “He manifestado mi inconformidad porque si Paloma invita a Juan Daniel a que la acompañe es como invitar a alguien a una celebración en la casa de uno. Uno no llega a imponer condiciones, porque va a gobernar ella, no él”, afirmó.

La congresista también cuestionó algunas de las posturas asociadas a esa posible alianza, en especial frente a temas institucionales. Según dijo, hay asuntos que para ella no deberían entrar en negociación política dentro del partido.

“Que ponga condiciones con algo contra lo que hemos luchado… ¿Cómo así que la JEP? No ha cumplido con los mínimos que se esperaba con justicia restaurativa. Hay puntos que, yo considero, no son negociables. En mi criterio, no todo vale”, manifestó Cabal durante la conversación radial.



Aunque reconoció su relación personal con Oviedo, la senadora sostuvo que la situación generó incomodidad dentro de sectores del partido. En su concepto, el episodio deja interrogantes entre militantes y simpatizantes del movimiento.

“Juan Daniel y yo somos amigos, pero lo que pasó aquí no nos deja contentos a una gran cantidad de personas afines al Centro Democrático, nos llena de dudas. Para ganar se hacen alianzas, pero a mí eso no me gusta”, expresó.

La dirigente política también dejó claro que, por ahora, no participará activamente en ninguna campaña. Aseguró que su prioridad es el país, pero que no comparte negociar lo que considera principios inamovibles.

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“Yo tengo una responsabilidad: mi país, que es primero, pero me duele reconquistar el poder negociando inamovibles. En este momento prefiero hacerme a un lado y esperar, no me voy a ir a ninguna campaña”, dijo Cabal, quien aclaró que no tiene diferencias personales con Valencia.

En la entrevista, la senadora insistió en que siente incomodidad por la forma en que se manejó el proceso. Incluso, aseguró que percibe falta de transparencia en las decisiones internas relacionadas con la fórmula vicepresidencial.

“Siento que faltó transparencia, claro que hay incomodidad. Estoy en una encrucijada del alma, sin poder entrar a una campaña con la pasión con la que yo hago política”, afirmó, al explicar que por ahora observará cómo evoluciona la situación.

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Cabal también reveló que no ha conversado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre este episodio. Aun así, señaló que la política suele dar giros inesperados y que los diálogos dentro del movimiento seguramente continuarán.

Finalmente, la senadora aseguró que, a futuro, le gustaría consolidar un proyecto político propio. “Mi deseo es tener un movimiento propio, con las ideas con las que he crecido los últimos 13 años. Yo ya no quiero jefes, no voy a correr a ninguna candidatura”, señaló, al tiempo que destacó que el abogado Abelardo De la Espriella, aunque nuevo en la política, “no lo ha hecho mal”.

Escuche la entrevista completa: