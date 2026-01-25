En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Obras del paso deprimido de la calle 100 ya superan el 60 % de ejecución

Obras del paso deprimido de la calle 100 ya superan el 60 % de ejecución

La obra hace parte del grupo 8 de la troncal de la avenida 68 y permitirá mejorar la conexión del sistema TransMilenio en el norte de Bogotá. La Administración Distrital prevé habilitarla para operación en 2027.

