Obras del paso deprimido de la calle 100 ya superan el 60 % de ejecución

El paso deprimido de la calle 100 con avenida Suba, infraestructura clave de la troncal de la avenida 68, ya alcanza un 66 % de avance y se proyecta como una solución estratégica para la movilidad del norte de Bogotá. La obra será de uso exclusivo para TransMilenio y permitirá la conexión en sentido norte–oriente de manera bidireccional y norte–sur en un solo sentido.

Durante una visita de inspección, el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, explicó que actualmente se adelanta la construcción de pantallas de concreto reforzado, estructuras fundamentales para garantizar la estabilidad del paso deprimido y facilitar los trabajos en la superficie.

Deprimido de la calle 100 IDU

“La verdad es un sitio complejo, tengo que contarles. Es muy difícil trabajar acá porque tenemos que trabajar con TransMilenio, con los mixtos, los carros particulares, los peatones, los ciclistas. Si lográramos cerrar esta área, nos ahorraríamos un año de trabajo porque podríamos avanzar, pero el plan de manejo de tránsito no nos permite y, obviamente, colapsaríamos la ciudad. Por eso, en algunas zonas los proyectos no avanzan como en otras deberían y avanzan más rápido otros proyectos. Les ofrecemos disculpas, les pido paciencia. El alcalde nos ha dado una instrucción y ustedes se han dado cuenta de los resultados”, indicó.



Entre las labores ya ejecutadas se destacan la demolición de la carpeta asfáltica existente, la construcción de vigas corona, encargadas de unir y estabilizar la estructura, y la instalación de vigas tensoras, que refuerzan el conjunto y evitan desplazamientos durante la excavación.

De acuerdo con el IDU, el proyecto fue recibido por la actual administración con un avance cercano al 46 % y hoy supera el 66 %. La meta es habilitar el paso deprimido para la operación de TransMilenio en el primer trimestre de 2027 y concluir completamente la obra a mediados de ese mismo año.

Deprimido de la calle 100 IDU

El paso deprimido hace parte del grupo 8 de la avenida 68, comprendido entre las carreras 65 y 48, cuyo avance general pasó del 36,68 % al 56,11 %. Este tramo contempla una intervención de 1,06 kilómetros, con la construcción de más de 25 mil metros cuadrados de espacio público, nuevas zonas verdes y una ciclorruta de 1,15 kilómetros.

Las obras continúan con excavaciones, trabajos de redes y adecuaciones urbanas, en un proyecto que actualmente genera empleo para más de 200 personas y que busca mejorar la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de los bogotanos.