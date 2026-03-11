Cinco lesionados por inhalación de humo dejó incendio en una bodega de Medellín: investigan causas

Un incendio estructural registrado en una bodega de Medellín dejó en total cinco personas afectadas por inhalación de humo, según informó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de la ciudad, Dagrd. Personal de la Secretaría de Salud brindó atención en el sitio a los afectados y trasladó a dos a centros asistenciales.

Aunque de manera inicial el alcalde Federico Gutiérrez alertó sobre lo sucedido a través de su cuenta en la red social X, confirmando la atención de los organismos de socorro en el lugar de los hechos a una persona lesionada, tras el cierre del caso por parte de las autoridades se pudo determinar el saldo total de la conflagración, registrada en inmediaciones de los barrios Guayabal y Trinidad.

De acuerdo con el reporte oficial, el incidente logró ser controlado sobre las 4:40 de la tarde, tras las labores de enfriamiento y remoción de escombros que adelantaron tres tripulaciones de bomberos que llegaron hasta la carrera 52 con calle 29, quienes atendieron la situación y lograron controlar las llamas.

Las unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos adelantaron durante varias horas las labores necesarias para controlar completamente el incendio y evitar que se reactivaran focos de fuego dentro de la estructura.



Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué originó el incendio en la bodega. Según el reporte entregado, el caso se encuentra bajo investigación con el fin de establecer las circunstancias que provocaron la emergencia.

Vale la pena mencionar que, según la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (ANRACI), diariamente se registran, en promedio, dos incendios estructurales en Antioquia, lo que se traduce en más de 700 emergencias cada año. La entidad destacó que cerca de 600 ocurren en Medellín y unas 100 en otros municipios, configurando un panorama crítico que amenaza de manera permanente la seguridad de la población.