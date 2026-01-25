En vivo
Deportes  / Así quedó El Campín en Bogotá, donde se enfrentan Millonarios y Junior tras fuertes lluvias

Así quedó El Campín en Bogotá, donde se enfrentan Millonarios y Junior tras fuertes lluvias

Además de la movilidad y la visibilidad en las vías, el estadio El Campín también se vio afectado por las fuertes lluvias a pocos minutos de iniciar el partido entre Millonarios y Junior.

