Así quedó El Campín en Bogotá, donde se enfrentan Millonarios y Junior tras fuertes lluvias

Las fuertes lluvias registradas en Bogotá durante la tarde de este domingo han generado inundaciones y afectaciones en varios sectores de la ciudad. Además de la movilidad y la visibilidad en las vías, el estadio El Campín también se vio afectado a pocas horas de iniciar el partido entre Millonarios y el Junior de Barranquilla.

De acuerdo con el sistema de alerta del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), se presentaron precipitaciones en varias localidades.

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de cómo quedó el estadio de Bogotá tras las fuertes lluvias de este domingo 25 de enero. A pocas horas de iniciar el partido programado entre Millonarios y el Junior, quienes disputan la fecha II de la Liga BetPlay I-2026.

Sin embargo, minutos antes de iniciar el juego, el sistema de drenaje de agua del estadio cumplió con su función y el campo quedó habilitado nuevamente para el encuentro de ambos equipos.

