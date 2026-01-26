Lluvias en Bogotá provocaron inundaciones: reporte de vías afectadas y problemas de movilidad

Las fuertes lluvias en Bogotá continúan generando complicaciones en las principales vías de la ciudad. De hecho, el pasado domingo, las inundaciones afectaron sectores como Chapinero, Kennedy y Barrios Unidos, entre otras localidades de la capital colombiana.

Ante este panorama, sobre las 4:30 de la tarde de este lunes 26 de enero, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó los puntos de mayor concentración de lluvias, destacando las siguientes localidades:



Chapinero

San Cristóbal

Usaquén

Estas zonas fueron señaladas como las de mayor riesgo de encharcamientos en la capital, seguidas por Santa Fe, Rafael Uribe y Teusaquillo.

En cuanto al resto de localidades, los acumulados de lluvia son bajos; sin embargo, no se descarta que en las próximas horas puedan incrementarse, por lo que se recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta y portar sombrilla ante posibles aguaceros.

⛈️[05:00 p.m.] #MovilidadAhora | Debido a las fuertes lluvias, se presenta encharcamiento, en la localidad de Chapinero, en la Carrera 7 con Av. Chile (Calle 72).



¡Se recomienda transitar con precaución sobre esta zona! pic.twitter.com/dBqNS40V5Z — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026

Inundaciones en Bogotá por fuertes lluvias

Movilidad Bogotá reportó desde las 4:15 de la tarde encharcamientos en los siguientes puntos de la ciudad:



Av. Primero de Mayo con carrera 19

Carrera 15 con calle 100, sentido norte-sur

Carrera 7 con calle 92

Calle 51 con avenida Boyacá

Avenida Circunvalar con calle 84

[04:15 p.m.] #MovilidadAhora | Se presentan encharcamientos en:



⛈️Av. Primero de Mayo con carrera 19

⛈️Carrera 15 con calle 100, N-S

⛈️Carrera 7 con calle 92

⛈️Calle 51 con Av. Boyacá

⛈️Av. Circunvalar con calle 84



¡Transita con precaución sobre estás zonas! pic.twitter.com/xsupTfU3Me — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) January 26, 2026

De igual manera, en Chapinero, específicamente en la carrera Séptima con avenida Chile (calle 72), las lluvias generaron encharcamientos considerables, lo que obligó tanto al transporte público como al particular a movilizarse con especial precaución.

Adicionalmente, en la localidad de Antonio Nariño, sobre la avenida Primero de Mayo con carrera 19, otro encharcamiento causó afectaciones en el tránsito.

IDIGER señaló que los principales encharcamientos y daños en las redes de alcantarillado han impactado a las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usme.

Por lo anterior, las autoridades recomiendan a los bogotanos adoptar medidas de autocuidado durante las jornadas de lluvia en la capital:

Revisar, limpiar y asegurar techos, canales y bajantes de la vivienda.

No arrojar basuras a calles, alcantarillas o quebradas, para evitar taponamientos.

Evitar permanecer bajo árboles, vallas, techos livianos o estructuras inestables durante tormentas eléctricas.

Planear los desplazamientos y evitar transitar cerca de ríos, quebradas o zonas de ladera durante lluvias intensas.

Reportar de inmediato a la Línea 123 cualquier encharcamiento profundo, deslizamiento o situación de riesgo. Mantenerse informado por los canales oficiales del Distrito y consultar el minuto a minuto de las lluvias a través del Sistema de Alerta de Bogotá.