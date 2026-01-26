Hinchas de Millonarios reciben esperada noticia: Dimayor suspendió sanción de Falcao

El Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Profesional suspendió la sanción impuesta Radamel Falcao García, delantero de Millonarios. Tras cumplir con la mitad del castigo y presentar un compromiso formal de buen comportamiento, el jugador podrá ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico para el próximo compromiso de la Liga BetPlay contra el Deportivo Pasto.

Falcao había sido sancionado inicialmente con cuatro fechas de suspensión y una multa económica superior a los 21 millones de pesos debido a declaraciones ofrecidas en una rueda de prensa tras un clásico contra Independiente Santa Fe.

La decisión, consignada en la Resolución No. 005 de 2026, se fundamenta en el cumplimiento del artículo 42 del Código Disciplinario Único (CDU) de la Federación Colombiana de Fútbol. Según el documento, el 'Tigre' ya cumplió dos de las cuatro fechas de sanción durante las primeras jornadas de la Liga BetPlay 2026-I, específicamente en los encuentros ante Atlético Bucaramanga y Junior de Barranquilla.

Además del tiempo cumplido, el Comité valoró la ausencia de antecedentes disciplinarios del jugador y su "conducta ejemplar" a lo largo de su trayectoria internacional. Como parte del acuerdo, tanto el club como el jugador ofrecieron una "disculpa sincera" por las manifestaciones que pudieron afectar la imagen de las autoridades del fútbol.



Falcao // Foto: AFP

Periodo de prueba para Falcao y Millonarios

Pese a que Falcao queda habilitado para jugar este 28 de enero, la Dimayor estableció condiciones estrictas para mantener este beneficio:



Situación condicional: el jugador estará bajo un periodo de prueba de seis meses.

el jugador estará bajo un periodo de prueba de seis meses. Revocatoria inmediata: si el delantero comete una infracción de igual o similar naturaleza, la suspensión será revocada y deberá cumplir las fechas restantes.

si el delantero comete una infracción de igual o similar naturaleza, la suspensión será revocada y deberá cumplir las fechas restantes. Campañas de respeto: Millonarios y el jugador se comprometieron a promover valores de respeto hacia los oficiales de partido, el VAR y las instituciones, enviando reportes mensuales de cumplimiento.

La sanción económica de $21.352.500 pesos se mantiene en firme y deberá ser cancelada en los términos legales previstos. Con esta resolución, el equipo dirigido por Hernán Torres recupera a su principal referente ofensivo para la tercera jornada del campeonato colombiano.