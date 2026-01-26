En vivo
Hinchas de Millonarios reciben esperada noticia: Dimayor suspendió sanción de Falcao

Hinchas de Millonarios reciben esperada noticia: Dimayor suspendió sanción de Falcao

La Dimayor aceptó la solicitud de suspensión parcial de la ejecutoriedad de la sanción que pesaba sobre Radamel Falcao García, capitán de Millonarios.

