En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / El artículo 42: la vía jurídica de Millonarios para que Falcao juegue antes su 'último baile'

El artículo 42: la vía jurídica de Millonarios para que Falcao juegue antes su 'último baile'

El 'Tigre' Falcao arrastra una sanción de cuatro fechas por sus duras críticas al arbitraje en 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad