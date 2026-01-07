El artículo 42: la vía jurídica de Millonarios para que Falcao juegue antes su 'último baile'

El regreso de Radamel Falcao García a Millonarios para la temporada 2026 tiene un obstáculo reglamentario inmediato: una sanción pendiente de cuatro fechas de suspensión y una multa de $21.352.500. Sin embargo, el equipo jurídico del club bogotano ya trabaja en una estrategia para reducir su ausencia apelando al artículo 42 del Código Disciplinario de la Federación Colombiana de Fútbol.

Esta norma permite la "suspensión parcial de la ejecutoriedad de una sanción", un recurso que recientemente permitió, por ejemplo, a Alfredo Morelos, de Atlético Nacional, volver a las canchas tras cumplir apenas la mitad de su castigo. En el caso de Falcao, la sanción quedó en firme tras la resolución 065 de 2025, luego de que el delantero estallara contra el arbitraje y la Dimayor tras la eliminación de Millonarios ante Santa Fe en los cuadrangulares del año pasado.

El origen del castigo a Falcao

El castigo que hoy frena el debut del 'Tigre' no fue por una acción de juego, sino por un inusual y explosivo reclamo ante los micrófonos el 19 de junio de 2025. En aquella ocasión, el capitán embajador abandonó su habitual diplomacia y arremetió contra el sistema arbitral con frases que el Comité Disciplinario calificó como "acusaciones infundadas".

“Siempre ante la duda era en contra de Millonarios... que se jodan los del VAR”, afirmó el delantero en esa rueda de prensa, donde también recordó supuestos fallos arbitrales en Manizales y sentenció en su momento: “Así me den 50.000 fechas, no vuelvo a jugar nunca en Colombia”. Esa deuda con la justicia deportiva quedó "congelada" y es el principal escollo para su estreno en 2026.



¿Cómo funcionaría el beneficio jurídico a Falcao?

Para que Falcao pueda acogerse al artículo 42, el reglamento establece condiciones que el jugador cumple: la sanción no supera los seis partidos y el futbolista posee antecedentes de buena conducta. No obstante, la norma es clara en un punto: se debe cumplir obligatoriamente al menos la mitad del castigo.



Bajo este escenario, el panorama para el inicio del campeonato es el siguiente:



Fecha 1: Falcao será baja ante Atlético Bucaramanga en el Américo Montanini.

en el Américo Montanini. Fecha 2: no podrá estar frente a Junior de Barranquilla en El Campín.

Solo después de cumplir estos dos partidos, Millonarios podrá radicar la solicitud formal ante la Dimayor para que las dos fechas restantes queden en suspenso. Si el Comité acepta, Falcao regresaría anticipadamente a la competencia oficial, quedando bajo un "periodo de prueba" donde cualquier reincidencia reactivaría el castigo total.

La decisión final está en manos de la Comisión de Disciplina, que deberá evaluar si el caso del máximo goleador histórico de la Selección Colombia encaja en los criterios de favorabilidad que ya han beneficiado a otros jugadores del rentado nacional.