¿El último baile? Falcao vuelve a Millonarios: aficionados celebran el regreso del 'Tigre'

Millonarios dio un banderazo que sus hinchas no esperaban este miércoles 7 de enero de 2026, dejando una serie de enigmáticos mensajes con los que despertó la intriga de la afición ‘embajadora’ e ilusionó a más de uno.

Con el mensaje ‘The Last Dance’, una escueta frase que apareció en la cuenta de X del conjunto capitalino, la publicación, acompañada de un balón y un corazón azul, generó varias preguntas sobre el regreso del ‘Tigre’. Asimismo, en Instagram apareció una foto en primer plano de la camiseta de Millonarios de la temporada 2025, donde el cuadro azul no consiguió ningún título.

The Last Dance! ⚽️💙 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 6, 2026

Asimismo, este miércoles, en horas de la mañana, luego de que viajaran a Uruguay para enfrentar a River Plate y Boca Juniors, apareció otro posteo que generó más intriga. Allí escribieron “El 9 a las 9”, en compañía de un reloj y un corazón azul, un mensaje que deja ver la hora en la que se haría oficial su llegada.

El 9 a las 9 ⏱️💙 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 7, 2026

¿Confirmada la llegada de Radamel Falcao a Millonarios?

En Blu Radio, el panel de Mañanas Blu reveló el regreso de Radamel Falcao, quien había salido del club a mediados de 2025 con el objetivo de buscar un cupo en el fútbol extranjero, pero que finalmente regresará al que es el club de los amores del delantero samario.

Tras las polémicas declaraciones del ‘9’ colombiano en su salida de Millonarios, donde se quejó del arbitraje en el fútbol nacional y criticó la vida en Bogotá, muchos creían que Falcao no vestiría nuevamente la camiseta de un equipo local. Sin embargo, está a horas de ponerse otra vez los colores ‘embajadores’.

Esposa de Falcao avivó la ilusión de los hinchas

Un detalle no pasó desapercibido para la afición de Millonarios y avivó la ilusión de millones de capitalinos. Todo llegó por medio de un guiño de la esposa de Falcao. Y es que, con la campaña de expectativa, miles de usuarios en redes sociales manifestaron el deseo de ver al delantero y a la cantante argentina nuevamente en Bogotá.

De esa manera, Lorelei reaccionó dando ‘like’ a tres comentarios que hablaban del regreso de Falcao a Millonarios, un detalle que emocionó a los aficionados que cuentan los minutos para que el combinado capitalino haga oficial el regreso del ‘Tigre’.