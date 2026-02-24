En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Diana Ospina
Alias El Mencho
Alias 'Gabriela'

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Potente tormenta paraliza el noreste de EEUU y deja a Nueva York bajo una nevada récord

Potente tormenta paraliza el noreste de EEUU y deja a Nueva York bajo una nevada récord

Las nevadas totales ya han superado los dos pies (61 cm) en algunas zonas de Nueva Jersey, con 24,2 pulgadas (61,5 cm) registradas en Freehold a las ocho de la mañana.

Publicidad

Publicidad

Publicidad