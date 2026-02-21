"Se nos va un arquitecto del sonido de Nueva York": Manager le da el último adiós a Willie Colón

El mundo de la salsa está de luto tras confirmarse la muerte de una de las leyendas más grandes del género, Willie Colón, uno de los máximos exponentes de la música latina, a los 75 años. La noticia se conoció luego de que el estado de salud del artista lo llevara a ser hospitalizado desde el miércoles 18 de febrero en un centro asistencial de Nueva York, en Estados Unidos.

Aunque durante varios días la información sobre su estado fue totalmente reservada, versiones en redes sociales señalaban que el intérprete de “Gitana” habría presentado complicaciones respiratorias, presuntamente relacionadas con el clima invernal que enfrenta el noreste de Estados Unidos.

La incertidumbre aumentó tras la publicación del también salsero panameño Rubén Blades, quien en sus redes manifestó no contar con información precisa, pero aun así envió un mensaje de apoyo por la salud de su colega.

“No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recupere su salud rápidamente”, expresó.



Manager le da el último adiós a Willie Colón

Tras la muerte de Willie Colón, los aficionados y personas del círculo del intérprete de “El Gran Varón” reaccionaron de inmediato. Uno de ellos fue su mánager, quien emitió un comunicado de despedida para uno de sus amigos más cercanos.



“Hoy se nos va un arquitecto del sonido de Nueva York, un trombonista que convirtió el metal en bandera y que escribió capítulos eternos de nuestra historia musical”, escribió Pietro Carlos, mánager del cantante puertorriqueño.

Asimismo, recordó el trabajo que realizó Colón en la escena musical: “No solo cambió la salsa; la expandió, la politizó, la vistió de crónica urbana y la llevó a escenarios donde antes no sonaba”, agregó.

Finalmente, Pietro se despidió de quien consideró un maestro y aseguró que su legado permanecerá: “Vive en cada descarga, en cada joven que descubre que la salsa es revolución musical y poesía. Gracias, Willie, por tanto. Y, sobre todo, por tu amistad”, concluyó.

