Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, sábado 21 de febrero de 2026

El Super Astro Sol continúa destacándose como uno de los juegos de chance más atractivos en Colombia, gracias a su formato innovador que combina un número de cuatro cifras con un signo del zodiaco.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, sábado 21 de febrero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este sábado 21 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

Participar en el Super Astro Sol es un proceso sencillo y accesible. Los jugadores deben seguir estos pasos básicos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. También existe la opción de elegir “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con cualquier signo zodiacal. Definir el valor de la apuesta. Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un mismo tiquete.

Esta dinámica permite mayor flexibilidad y ofrece más oportunidades de ganar frente a otros juegos de chance.



Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

El Super Astro Sol está diseñado para ajustarse a distintos presupuestos, lo que facilita la participación de un público amplio. Los valores permitidos son:



Apuesta mínima: $500 pesos colombianos

$500 pesos colombianos Apuesta máxima: $10.000 pesos colombianos por jugada

Es importante realizar las apuestas únicamente en puntos autorizados, lo que garantiza la seguridad y legalidad del proceso.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Las personas que resulten ganadoras deben presentar los documentos requeridos en un punto autorizado para recibir el pago. Los requisitos básicos son:



Tiquete original en buen estado y sin alteraciones.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.

solo se requieren los documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: se deben presentar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT.

se deben presentar los documentos básicos y diligenciar el formulario SIPLAFT. Mayores a 182 UVT: además de los requisitos anteriores, se solicita una certificación bancaria reciente. En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria.

Gracias a su formato innovador, facilidad de participación y procesos claros, el Super Astro Sol sigue consolidándose como una de las opciones preferidas entre los jugadores que consultan diariamente los resultados del chance en Colombia.