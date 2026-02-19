Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, jueves 19 de febrero de 2026

El Super Astro Sol se mantiene como uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia, gracias a su formato único que combina números y signos del zodiaco. Esta modalidad ofrece más alternativas de acierto frente a otros sorteos tradicionales, lo que ha impulsado su popularidad entre miles de apostadores en todo el país.



Número ganador del Super Astro Sol hoy, jueves 19 de febrero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este jueves 19 de febrero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

Cómo se juega el Super Astro Sol

El Super Astro Sol es fácil de jugar y está disponible en múltiples puntos de venta autorizados. Para participar, los apostadores deben seguir estos pasos:



Elegir un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999. Seleccionar uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis. Como alternativa, escoger la opción “Todos los signos”, que cubre el número con cualquier signo zodiacal. Definir el valor de la apuesta. Realizar hasta cuatro jugadas diferentes en un solo tiquete.

Esta dinámica amplía las posibilidades de ganar y permite mayor flexibilidad al jugador.



Cuánto cuesta jugar Super Astro Sol

Este juego está diseñado para adaptarse a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada

Es fundamental realizar las apuestas únicamente en establecimientos autorizados, lo que garantiza seguridad y legalidad en el proceso.



Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol

Quienes resulten ganadores deben presentar ciertos documentos para reclamar el dinero:

Documentos básicos:



Tiquete original sin daños ni alteraciones

Documento de identidad original y copia

Requisitos según el valor del premio:



Menos de 48 UVT: solo documentos básicos

solo documentos básicos Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT

documentos básicos y formulario SIPLAFT Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria reciente. El pago se realiza por transferencia bancaria

Gracias a su formato innovador, facilidad para jugar y claridad en el proceso de pago, el Super Astro Sol continúa consolidándose como una de las opciones favoritas del chance en Colombia.