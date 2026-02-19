En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Therians
Príncipe Andrés captura
Kevin Arley
Perú

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Caen integrantes de 'Los Promax', acusados de múltiples hurtos en la vía Cartagena-Barranquilla

Caen integrantes de 'Los Promax', acusados de múltiples hurtos en la vía Cartagena-Barranquilla

De acuerdo a la investigación, los capturados tienen más de 15 víctimas identificadas.

capturados-foto-policia-bolivar.jpg
Capturados por robos en vía Barranquilla-Cartagena.
Foto: Policía de Bolívar.
Por: Dálida Orozco
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad