Caen integrantes de 'Los Promax', acusados de múltiples hurtos en la vía Cartagena-Barranquilla

Tras casi un año y medio de seguimiento, las autoridades en Bolívar confirmaron la captura de dos integrantes de la banda 'Los Promax', señalados de cometer múltiples hurtos a pasajeros y conductores en el corredor vial que comunica las ciudades de Cartagena y Barranquilla, en la vía La Cordialidad.

De acuerdo con la Policía de Bolívar, los capturados intimidaban con armas de fuego a sus víctimas para despojarlas de sus pertenencias y, posteriormente, descendían de los vehículos en zonas rurales y huían hacia barrios periféricos de Cartagena para evadir a las autoridades.

Durante el proceso investigativo se identificaron 15 víctimas, con pérdidas económicas cercanas a los 17 millones de pesos.

“De acuerdo con la investigación, desde agosto de 2024 los señalados venían afectando la seguridad en el corredor vial entre Cartagena y Barranquilla, especialmente en jurisdicción de Bayunca, Clemencia y Santa Rosa, donde abordaban buses intermunicipales”, explicó el coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de Policía de Bolívar.



El oficial, a su vez, explicó que los dos capturados suman 30 registros judiciales, entre ellos por hurto y acceso carnal violento.

“Los detenidos fueron identificados como Yeison Andrés Palacio Córdoba, quien registra 15 anotaciones judiciales por delitos como hurto, hurto calificado, porte ilegal de armas y acceso carnal violento, y Luis José Pérez Villareal, notificado en centro carcelario, con 15 anotaciones por tráfico de estupefacientes, hurto agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas”, detalló.

Ambos fueron enviados a la cárcel por un juez de control de garantías.