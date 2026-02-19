Hallan 1.800 iniciadores eléctricos, controles de drones y material para hacer atentados en Briceño

Ejército ubicó material para explosivos y comunicaciones que pertenecerían a las disidencias del frente 36 de las Farc, en zona rural de Briceño, Antioquia. En la misma vereda fue ubicada una caleta de armas recientemente.

Tropas del Ejército Nacional ubicaron material de intendencia, comunicaciones y elementos empleados para la fabricación de explosivos improvisados en la vereda El Roblal, zona rural del municipio de Briceño, en el Norte de Antioquia.

De acuerdo con información suministrada por la Séptima División, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4, encontraron 1.800 iniciadores eléctricos, empleados para la elaboración de artefactos explosivos improvisados. Asimismo, fue ubicado un control de dron y material considerado de interés para labores de inteligencia militar.

Según las fuerzas militares, estos elementos pertenecerían presuntamente al grupo armado organizado residual Estructura 36, que tiene injerencia en esta subregión del norte antioqueño.



“Con esta acción, se continúa afectando las capacidades logísticas y criminales de estos grupos armados organizados en el Norte de Antioquia”, indicó la Cuarta Brigada en un comunicado.

Cabe recordar que en días pasado, en esta misma vereda, tropas del Ejército ubicaron un depósito ilegal que contenía material de guerra, intendencia, comunicaciones y elementos para la fabricación de explosivos improvisados, presuntamente pertenecientes a la misma estructura ilegal.

Entre los elementos hallados en esa ocasión se encontraban un fusil tipo Mauser modificado, una escopeta, cartuchos de diferentes calibres, equipos de comunicación, baterías, cableado y prendas alusivas al grupo armado organizado residual. Otro antecedente relevante en lo que ocurre en esa zona de Antioquia se registró cuando los militares lograron la ubicación y destrucción controlada de dos artefactos explosivos improvisados en la vía terciaria que comunica la vereda El Pescado con Travesías, motivo por el que incluso la Alcaldía suspendió el transporte interveredal por seguridad de campesinos y conductores.