Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hallan 1.800 iniciadores eléctricos, controles de drones y material para hacer atentados en Briceño

Hallan 1.800 iniciadores eléctricos, controles de drones y material para hacer atentados en Briceño

Cabe recordar que en esta misma vereda ubicaron un depósito ilegal que contenía material de guerra y elementos para la fabricación de explosivos improvisados.

