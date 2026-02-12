Suspenden el transporte interveredal en Briceño, Antioquia, por riesgos de explosivos

Suspenden el transporte interveredal en Briceño, Antioquia, luego de que las comunidades fueran instrumentalizadas por las disidencias de las Farc, impidiendo la detonación de al menos dos artefactos explosivos ubicados en zonas de tránsito rurales.

Tras la situación que se registró en Briceño, norte del departamento, la alcaldía tomó medidas de seguridad por las consecuencias que podría traer la influencia de los grupos armados sobre poblaciones rurales.

Según la Séptima División del Ejército, en la vereda El Roblal, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 ubicaron un artefacto explosivo improvisado instalado por el frente 36 de las disidencias de las Farc, el cual no pudo ser detonado de manera controlada porque la comunidad lo impidió, al parecer, coaccionada por este grupo.

Tras lo ocurrido, la Alcaldía de Briceño anunció que suspendió el servicio de transporte hacia las veredas circundantes al corregimiento Travesías y aquellas que son paso obligado para este sector, como medida preventiva ante los recientes hechos, que ponen en riesgo a conductores y campesinas al ser un camino de uso frecuente por parte de la comunidad, en especial menores de edad de la zona.



Precisamente, la instrumentalización de civiles por parte de estructuras ilegales ya había sido un tema denunciado, incluso, por altos mandos militares en la región, como una de las principales dificultades para la continuidad de acciones ofensivas por parte de la fuerza pública.

“Y si los bandidos del GAO 36 son capturados o algo por el estilo, deben salir ustedes a hacer una zona y quitárselo, que fue lo que efectivamente nos pasó en el en el corregimiento de travesías. Habíamos capturado a dos personas muy cercanas a a la estructura del Gador 36 y fueron arrebatados por la población”, afirmó el general Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada.

Desde el Ejército, rechazaron este tipo de acciones por parte del grupo ilegal y aseguraron que si bien no contrariaron la solicitud realizada por la comunidad, mantienen el despliegue de tropas para evitar que el registro de acciones violentas como confrontaciones que han generado en los últimos meses episodios de confinamientos y desplazamientos masivos.