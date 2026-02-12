En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva emergencia económica
Sicariato en Bogotá
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Suspenden el transporte interveredal en Briceño, Antioquia, por riesgos de explosivos

Suspenden el transporte interveredal en Briceño, Antioquia, por riesgos de explosivos

Desde el Ejército rechazaron este tipo de acciones por parte del grupo ilegal y aseguraron que si bien no contrariaron la solicitud realizada por la comunidad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad