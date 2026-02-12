¿Dónde jugará Cetré? Boca se frena y Paranaense vuelve a la carga

La novela del mercado de pases en el fútbol sudamericano continúa con el extremo colombiano Edwin Cetré (28), quien vive una etapa de incertidumbre deportiva y contractual tras varios intentos fallidos de salir de Estudiantes de La Plata.



Brazos cruzados y negociaciones que no se concretan

En los últimos días, Cetré estuvo a punto de firmar con el club brasileño Athletico Paranaense, que había llegado incluso a un principio de acuerdo con Estudiantes. Sin embargo, ese pase se desmoronó sobre el final debido a diferencias de último momento entre las instituciones, aunque versiones periodísticas también señalan que problemas detectados en las revisiones médicas habrían generado dudas entre los dirigentes brasileros.

Acto seguido, el interés lo puso Boca Juniors, que abrió negociaciones con Estudiantes para mantener al internacional colombiano en el fútbol argentino. La transferencia estuvo muy avanzada e incluso se habría acordado una suma cercana a los cinco millones de dólares por el pase.

No obstante, el Xeneize decidió frenar las conversaciones luego de que los exámenes médicos iniciales revelaran anomalías relacionadas con una vieja lesión de rodilla (resultado de una operación de meniscos realizada en 2018) y posibles cuestiones cardiológicas, según medios especializados.



Medios partidarios y una nueva posibilidad

En un nuevo giro, la publicación de la cuenta de Instagram futbolxmundo_ aseguró que el propio Athletico Paranaense está evaluando volver a la carga por Cetré, con una propuesta que implicaría la compra del 70 % de su pase y la inclusión de una cláusula de productividad por el 30 % restante. Esta versión alimenta la idea de que, pese a las trabas médicas, clubes importantes siguen interesados en el jugador.

El factor médico, el gran protagonista

Fuentes cercanas a la negociación indican que la revisión física ha sido el principal obstáculo para que las operaciones se concreten. Tanto en Brasil como en Argentina, los equipos involucrados han manifestado inquietudes sobre el estado físico de Cetré, aunque desde Estudiantes sostienen que el jugador se encuentra en óptimas condiciones y que no existe una lesión que lo inhabilite para competir al más alto nivel.



En Boca, incluso se llegó a proponer una alternativa de préstamo con opción de compra para sortear el escollo médico, pero esa oferta habría sido rechazada por el club platense, que prefiere una transferencia directa o bien mantener al futbolista en su plantel.



Cetré, pieza clave en Estudiantes

Por su parte, Edwin Cetré sigue entrenando con Estudiantes de La Plata mientras espera una resolución definitiva sobre su futuro. El extremo, reconocido por su velocidad, desborde y capacidad ofensiva, se ha convertido en una figura influyente para el equipo, y su continuidad es vista con interés tanto por el cuerpo técnico como por los hinchas.



¿Qué le espera al colombiano?

El desenlace de esta historia parece estar lejos de definirse. Con varias ofertas en el aire y clubes dispuestos a apostar por su talento, la decisión final dependerá de: cómo evolucione el panorama médico, las prioridades deportivas de Estudiantes y las estrategias económicas de su actual club.

