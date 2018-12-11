En vivo
Blu Radio  / Asociación del Fútbol Argentino

Asociación del Fútbol Argentino

  • Edwuin Cetré con Estudiantes de la Plata.
    Foto: X @EdelpOficial
    Fútbol

    ¿Dónde jugará Cetré? Boca se frena y Paranaense vuelve a la carga

    El extremo colombiano vuelve a estar en el radar del mercado tras caerse su llegada a Boca, mientras Athletico Paranaense evalúa una nueva oferta por su pase.

  • Mundial 2030.jpg
    Luis Suarez y Lionel Messi
    Foto: AFP
    Fútbol

    Chiqui Tapia dijo que Infantino “cumplió su palabra”, dejarle una sede del Mundial 2030 a Argentina

    Según la resolución del Consejo de la FIFA, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos de debut de sus selecciones en el Mundial Centenario 2030, siendo el de Montevideo el inaugural.

  • Borja celebrando su gol.jpg
    Borja celebrando su gol //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Video: Borja celebraba mientras atrás había una batalla campal en el Monumental

    La imagen de Miguel Ángel Borja celebrando le ha dado la vuelta al mundo, pues mientras le agradecía a Dios, sus compañeros se peleaban con los rivales en el Monumental.

  • Deportivo Pereira en Libertadores.jpg
    Deportivo Pereira en Libertadores //
    Foto: AFP
    Fútbol

    "¿De dónde salió este equipo amateur?": dura crítica de analista argentino en contra del Pereira

    El periodista argentino aseguró que no sabía si el Pereira era colombiano, venezolano, ecuatoriano, pues "ni idea de dónde es".

  • Boca y River contra el odio en el fútbol.jpg
    Boca y River contra el odio en el fútbol
    Foto: Twitter Boca
    Fútbol

    Boca Juniors y River Plate firman un compromiso para mitigar el odio en el fútbol

    Los clubes argentinos se comprometieron con el Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo que se encarga de contrarrestar el odio en el fútbol.

  • Willer Ditta foto twitter newells all boys.jpg
    Willer Ditta
    Foto: @Newells
    Fútbol

    Newell's, con gol del colombiano Willer Ditta, derrotó a Argentinos Juniors y es nuevo líder

    Ditta fue el autor del único tanto del partido, suficiente para que Newell's Old Boys pasara a liderar la Liga 2022 de Argentina.

  • Argentina e Italia.jpg
    Argentina e Italia //
    Fotos: AFP
    Fútbol

    Argentina e Italia, la 'Finalissima' que conmemora la Copa Artemio Franchi y a Diego Maradona

    El duelo entre argentinos e italianos será este miércoles 1 de junio a la 1:45 de la tarde.

  • CALIBJRS.jpg
    Deportivo Cali vs Boca Juniors //
    Foto: Twitter @AsoDeporCali y AFP
    Fútbol

    Copa Libertadores: Deportivo Cali, a batir a Boca Juniors en casa para clasificar a octavos de final

    Los 'Azucareros' son lideres del grupo E y un empate le bastaría al equipo vallecaucano para clasificar.

  • Deportes Tolima.jpg
    Deportes Tolima //
    Foto: Dimayor
    Fútbol

    Copa Libertadores: Deportes Tolima se juega el todo o nada para clasificar en territorio brasileño

    Tolima llega con un invicto de diez partidos y la reciente victoria en casa, por 4-1, sobre el Envigado en el primer partido del Cuadrangular B

  • Argentina e Italia.jpg
    Argentina e Italia //
    Fotos: AFP
    Fútbol

    Argentina ya prepara en Bilbao el partido de la 'Finalissima' frente a Italia en Wembley

    La expedición de la AFA estará alojada en un hotel de la capital vizcaína antes de viajar a Inglaterra.

