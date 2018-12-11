Blu Radio Asociación del Fútbol Argentino
Asociación del Fútbol Argentino
-
¿Dónde jugará Cetré? Boca se frena y Paranaense vuelve a la carga
El extremo colombiano vuelve a estar en el radar del mercado tras caerse su llegada a Boca, mientras Athletico Paranaense evalúa una nueva oferta por su pase.
-
Chiqui Tapia dijo que Infantino “cumplió su palabra”, dejarle una sede del Mundial 2030 a Argentina
Según la resolución del Consejo de la FIFA, Uruguay, Argentina y Paraguay albergarán los partidos de debut de sus selecciones en el Mundial Centenario 2030, siendo el de Montevideo el inaugural.
-
Video: Borja celebraba mientras atrás había una batalla campal en el Monumental
La imagen de Miguel Ángel Borja celebrando le ha dado la vuelta al mundo, pues mientras le agradecía a Dios, sus compañeros se peleaban con los rivales en el Monumental.
-
"¿De dónde salió este equipo amateur?": dura crítica de analista argentino en contra del Pereira
El periodista argentino aseguró que no sabía si el Pereira era colombiano, venezolano, ecuatoriano, pues "ni idea de dónde es".
-
Boca Juniors y River Plate firman un compromiso para mitigar el odio en el fútbol
Los clubes argentinos se comprometieron con el Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo que se encarga de contrarrestar el odio en el fútbol.
-
Newell's, con gol del colombiano Willer Ditta, derrotó a Argentinos Juniors y es nuevo líder
Ditta fue el autor del único tanto del partido, suficiente para que Newell's Old Boys pasara a liderar la Liga 2022 de Argentina.
-
Argentina e Italia, la 'Finalissima' que conmemora la Copa Artemio Franchi y a Diego Maradona
El duelo entre argentinos e italianos será este miércoles 1 de junio a la 1:45 de la tarde.
-
Copa Libertadores: Deportivo Cali, a batir a Boca Juniors en casa para clasificar a octavos de final
Los 'Azucareros' son lideres del grupo E y un empate le bastaría al equipo vallecaucano para clasificar.
-
Copa Libertadores: Deportes Tolima se juega el todo o nada para clasificar en territorio brasileño
Tolima llega con un invicto de diez partidos y la reciente victoria en casa, por 4-1, sobre el Envigado en el primer partido del Cuadrangular B
-
Argentina ya prepara en Bilbao el partido de la 'Finalissima' frente a Italia en Wembley
La expedición de la AFA estará alojada en un hotel de la capital vizcaína antes de viajar a Inglaterra.