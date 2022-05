Copa Libertadores: Deportes Tolima se juega el todo o nada para clasificar en territorio brasileño

El campeón brasileño Atlético Mineiro recibirá este miércoles en Belo Horizonte al Deportes Tolima colombiano buscando confirmar su casi seguro liderato en el Grupo D de la Copa Libertadores de fútbol.

Los brasileños tienen once puntos en la tabla, tres más que su rival colombiano, que depende de un empate o, aun con la derrota, conseguirá avanzar a los octavos de final si el Independiente del Valle ecuatoriano no consigue superarlo en el saldo de goles.

Publicidad

Los ecuatorianos, que marchan con cinco puntos, recibirán en su estadio de la región metropolitana de Quito al brasileño América de Belo Horizonte, eliminado con dos unidades.

En la jornada anterior, el Mineiro venció en casa por 3-1 al Independiente del Valle, mientras que el Tolima igualó en Ibagué, 2-2, ante el América.

El Mineiro, del técnico argentino Antonio "El Turco" Mohamed, pelea los puestos de vanguardia en la Serie A del Campeonato Brasileño y figura cuarto con doce puntos, a dos del líder Corinthians de Sao Paulo.

El último fin de semana el conjunto de Belo Horizonte no actuó en la Liga, debido a que había adelantado el partido ante el paulista Bragantino para el pasado 11 de mayo, cuando empató, 1-1, en condición de visitante.

Publicidad

Los principales nombres del Mineiro son el goleador Hulk, el lateral Guilherme Arana, el paraguayo Júnior Alonso, el uruguayo exAtlético de Madrid Diego Godín, el chileno Eduardo Vargas y los argentinos Matías Zaracho y Nacho Fernández.

El Tolima, por su parte, llega animado con un invicto de diez partidos y la reciente victoria en casa, por 4-1, sobre el Envigado en el primer partido del Cuadrangular B de la fase final del Torneo Apertura de la Liga colombiana.

Publicidad

Entre los dirigidos por el técnico Hernán Torres están el portero mundialista ecuatoriano Alexánder Domínguez, los centrocampistas Raziel García -peruano-, Yohandry Orozco -venezolano- y Rodrigo Ureña -chileno- y el atacante paraguayo Gustavo Ramírez.

Los delanteros Michael Rangel, Andrés Ibargüen, Juan Caicedo y Ánderson Plata, quien en Brasil defendió al Athletico Paranaense de Curitiba, son los principales referentes nacionales del conjunto "vinotinto y oro" de la ciudad de Ibagué.

El partido entre brasileños y colombianos se jugará en el estadio mundialista del Mineirao.

El árbitro argentino Patricio Loustau será el encargado de dirigir el partido en la ciudad de Belo Horizonte.

Publicidad

Le puede interesar: A diario con Salomón