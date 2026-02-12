Neutralizado alias ‘Wisky’, tercer cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Corinto, Cauca

En medio de enfrentamientos entre la Fuerza Pública y hombres del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, en la vereda San Luis Arriba, zona rural de Corinto, Cauca, fue neutralizado uno de los principales cabecillas de este grupo armado, señalado como el tercer mando de la estructura.

Se trata de alias ‘Wisky’ o ‘Alejandro’, a quien las autoridades atribuyen la responsabilidad de varios atentados en municipios del norte del Cauca. Entre estos, el carro bomba que explotó frente a la Alcaldía de Corinto en 2022, que dejó 18 personas heridas.

También es señalado como presunto autor intelectual de los hechos ocurridos en octubre de 2023 en la vereda Jagual, donde cuatro personas fueron halladas torturadas y, posteriormente, asesinadas, así como de la acción terrorista perpetrada en 2025 contra la Estación de Policía de Jambaló.

Según información de inteligencia, este hombre llevaba cerca de 20 años en la organización y estaría vinculado al reclutamiento forzado de menores indígenas, además del control de rutas para el transporte de armas y drogas en el departamento.



Su área de injerencia incluía las veredas El Descanso, San Luis Arriba y San Luis Abajo, en Corinto.

El Ejército Nacional aseguró que continuará desarrollando operaciones contra los grupos armados ilegales que delinquen en el norte del Cauca.

