Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  /

Neutralizado alias ‘Wisky’, tercer cabecilla del frente Dagoberto Ramos en Corinto, Cauca

Llevaba cerca de 20 años en la organización y operaba en las veredas El Descanso, San Luis Arriba y San Luis Abajo, en Corinto. Fue neutralizado tras combates con la Fuerza Pública.

